بتكلفة 125 مليون جنيه.. رئيس الوزراء يفتتح مبنى الديوان العام لمحافظة بني سويف اليوم

تستعد محافظة بني سويف، اليوم، لافتتاح مبنى الديوان الجديد للمحافظة على كورنيش النيل، الذي تم إعادة إنشاؤه بعدما تعرض للسلب والنهب والحرق على يد الجماعة الإرهابية خلال أحداث العنف التي شهدتها البلاد في 14 أغسطس عام 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.





مبنى الديوان العام الجديد لمحافظة بني سويف، يقع على كورنيش النيل بمدينة بني سويف، ناحية الغرب، وتعرض للحريق بالكامل على يد الجماعة الإرهابية خلال أحداث العنف التي شهدتها البلاد في 14 أغسطس عام 2013.





وجاء قرار إعادة بناء مبنى الديوان العام الجديد لمحافظة بني سويف، في نفس موقعه، ضمن خطة الدولة لإعادة إعمار وبناء المنشآت التي تعرضت للحرق والهدم على أيدي عناصر الجماعة الإرهابية، كترسيخ فعلي لإعادة هيبة الدولة، المبني نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة إنشاء 125 مليون جنيه، ويعتبر نقلة نوعية في مجال تسهيل الخدمات والمعاملات الحكومية التي يتعامل معها ويحتاج المواطن بشكل يومي.





مبنى الديوان العام الجديد لمحافظة بني سويف، يتميز بموقعه القريب والذي يوفر الجهد والوقت على المواطنين المترددين على منافذ الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية بمقر ديوان المحافظة، تم إعادة إنشاؤه على مساحة 4115 مترا، مكون من 6 طوابق، مزودة بالمصاعد اللازمة، ويعتبر مجمع خدمي مركزي شامل، ويضم كل إدارات الديوان العام التي كانت لها مقرات خارجة.





كما يضم مبنى الديوان العام الجديد لمحافظة بني سويف، إدارة خدمة المواطنين في الدور الأول، وتم تجهيز قاعة على أعلى مستوى، لقاء المواطنين، مكيفة وتضم مقاعد تسع لـ150 شخصا، وأماكن انتظار لائقة بها كافة وسائل الراحة.





ويضم مبنى الديوان العام الجديد لمحافظة بني سويف، مقرا مجهزا بتجهيزات مميزة لمكاتب هيئتى التنمية الصناعية والاستثمار لتقديم خدمات الاستثمار وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين بمناطق المحافظة الثمانية.





ويمتاز مبنى الديوان العام الجديد لمحافظة بني سويف، بوجود بدروم أرضى مساحته 3 آلاف متر مربع، وجراج يسع 200 سيارة، والدور الأرضى مقام على مساحة 1500 متر تضم 3 مبان متتالية.





ويتكون الطابق الأول من مبنى الديوان العام الجديد لمحافظة بني سويف، والذي تبلغ مساحته 1800 متر مربع من فاصلين متتاليين، والطابق الثانى مساحته 1800 متر مربع مقسمة إلى 3 فواصل بهما مكتب المحافظ وملحقاته، وعددًا من المكاتب الإدارية، والطابق الثالث مساحته 1800 متر مربع به قاعة المجلس التنفيذي والإدارات التابعة لها.



