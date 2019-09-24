الدوريات الأوروبية.. موعد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء 24-9-2019

تستأنف اليوم الثلاثاء ، 24-9-2019 مباريات الدوريات الأوروبية ، بمواجهات نارية ، وننشر مواعيد انطلاقها ، والقنوات الناقلة للمواجهات.
الأسبوع السادس في الدوري الإسباني
في السابعة مساء ، مباراة بلد الوليد مع غرناطة
في الثامنة مساء ، ريال بيتيس مع ليفانتي
في التاسعة مساء ، برشلونة مع فياريال
الأسبوع الخامس في الدوري الإيطالي
في السابعة مساء ، مباراة هيلاس فيرونا مع أودينيزي
في التاسعة مساء ، بريشيا مع يوفنتوس
الأسبوع السابع في الدوري الفرنسي
في السابعة مساء ، ديجون مع مارسيليا
في التاسعة مساء ، موناكو مع نيس
وتنقل المباريات عبر القنوات التالية:
beIN SPORTS HD 3
Cosmote Sport 2 HD
LaLiga TV Bar
Movistar LaLiga HD
beIN SPORTS HD 3
Cosmote Sport 2 HD
LaLiga TV Bar
Movistar LaLiga HD
beIN SPORTS HD 3
Cosmote Sport 2 HD
LaLiga TV Bar
Movistar LaLiga H
الأسبوع السادس في الدوري الإسباني
في السابعة مساء ، مباراة بلد الوليد مع غرناطة
في الثامنة مساء ، ريال بيتيس مع ليفانتي
في التاسعة مساء ، برشلونة مع فياريال
الأسبوع الخامس في الدوري الإيطالي
في السابعة مساء ، مباراة هيلاس فيرونا مع أودينيزي
في التاسعة مساء ، بريشيا مع يوفنتوس
الأسبوع السابع في الدوري الفرنسي
في السابعة مساء ، ديجون مع مارسيليا
في التاسعة مساء ، موناكو مع نيس
وتنقل المباريات عبر القنوات التالية:
beIN SPORTS HD 3
Cosmote Sport 2 HD
LaLiga TV Bar
Movistar LaLiga HD
beIN SPORTS HD 3
Cosmote Sport 2 HD
LaLiga TV Bar
Movistar LaLiga HD
beIN SPORTS HD 3
Cosmote Sport 2 HD
LaLiga TV Bar
Movistar LaLiga H