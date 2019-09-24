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رياضة

الدوريات الأوروبية.. موعد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء 24-9-2019

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:15 ص
صدى البلد
ريهام بكير
تستأنف اليوم الثلاثاء ، 24-9-2019 مباريات الدوريات الأوروبية ، بمواجهات نارية ، وننشر مواعيد انطلاقها ، والقنوات الناقلة للمواجهات.


الأسبوع السادس في الدوري الإسباني
في السابعة مساء ، مباراة بلد الوليد مع غرناطة
في الثامنة مساء ، ريال بيتيس مع ليفانتي
في التاسعة مساء ، برشلونة مع فياريال

الأسبوع الخامس في الدوري الإيطالي
في السابعة مساء ، مباراة هيلاس فيرونا مع أودينيزي
في التاسعة مساء ، بريشيا مع يوفنتوس

الأسبوع السابع في الدوري الفرنسي
في السابعة مساء ، ديجون مع مارسيليا
في التاسعة مساء ، موناكو مع نيس


وتنقل المباريات عبر القنوات التالية:
beIN SPORTS HD 3
Cosmote Sport 2 HD
LaLiga TV Bar
Movistar LaLiga HD

beIN SPORTS HD 3
Cosmote Sport 2 HD
LaLiga TV Bar
Movistar LaLiga HD

beIN SPORTS HD 3
Cosmote Sport 2 HD
LaLiga TV Bar
Movistar LaLiga H

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