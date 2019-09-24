الدوريات الأوروبية.. موعد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء 24-9-2019

تستأنف اليوم الثلاثاء ، 24-9-2019 مباريات الدوريات الأوروبية ، بمواجهات نارية ، وننشر مواعيد انطلاقها ، والقنوات الناقلة للمواجهات.





الأسبوع السادس في الدوري الإسباني

في السابعة مساء ، مباراة بلد الوليد مع غرناطة

في الثامنة مساء ، ريال بيتيس مع ليفانتي

في التاسعة مساء ، برشلونة مع فياريال



الأسبوع الخامس في الدوري الإيطالي

في السابعة مساء ، مباراة هيلاس فيرونا مع أودينيزي

في التاسعة مساء ، بريشيا مع يوفنتوس



الأسبوع السابع في الدوري الفرنسي

في السابعة مساء ، ديجون مع مارسيليا

في التاسعة مساء ، موناكو مع نيس





وتنقل المباريات عبر القنوات التالية:

beIN SPORTS HD 3

Cosmote Sport 2 HD

LaLiga TV Bar

Movistar LaLiga HD



beIN SPORTS HD 3

Cosmote Sport 2 HD

LaLiga TV Bar

Movistar LaLiga HD



beIN SPORTS HD 3

Cosmote Sport 2 HD

LaLiga TV Bar

Movistar LaLiga H

