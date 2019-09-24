كدب الكدبة وصدقها.. الإرهابي هاني صبري يفصل إحصائية على مزاجه.. تسجيل صوتي

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، تسجيل صوتي للإرهابي هاني صبري من أحد جروبات الإخوان السرية.



وأكد الإرهابي هاني صبري في التسجيل الصوتي، أن مصر بها مغيبين كثر تابعين للنظام:" هناك مغيبين تابعين للنظام، ولكننا متأكدون أن 85 % من الشعب رافض للرئيس، وهذه إحصائية رصدناها".



وعلق الإعلامي عمرو أديب، قائلا:" ربنا كبير وكل اللي بيقوله الإرهابي هاني صبري ده غازات، و فجأة هنلاقي داعش الإرهابي ظهر تاني وجماعة الإخوان الإرهابية تنسق مع كافة التنظيمات الإرهابية ".

