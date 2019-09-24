متحدث البرلمان: قمة السيسي- ترامب أكدت للعالم المكانة الكبيرة للقاهرة وللرئيس لدى واشنطن

أشاد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، بالقضايا المهمة التي ناقشتها القمة الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، والتى انعقدت في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.



واعتبر المتحدث باسم مجلس النواب، فى بيان اصدره منذ قليل، تأكيد الرئيس السيسى لنظيره الامريكى أن سعي الإسلام السياسى للسلطة سيبقى حالة عدم الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وأن الرأى العام فى مصر لا يستطيع ولا يقبل أن يحكمه الإسلام السياسى، وهو بمثابة صفعة قوية على وجوه أعضاء تنظيم جماعة الاخوان الارهابية، وجميع التنظيمات والتيارات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.



وقال الدكتور صلاح حسب الله ان الرئيس ترامب يعرف مكانة مصر والرئيس السيسى الكبيرة لدى واشنطن، واعلنها امام العالم كله، وأكبر دليل على ذلك، تأكيده- خلال القمة- بكل صراحة ووضوح، أن مصر لها زعيم حقيقي وقائد عظيم، وأن مصر لديها مكانة خاصة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن زوجته "ميلانيا" زارت الأهرامات وانبهرت بها كثيرًا، وأكدت أن مصر بلد جميل يتمتع بحضارة عريقة.