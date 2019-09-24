القومي للمرأة: وثيقة التأمين ضد الطلاق ضمانة طبيعية لحين صدور حكم بالنفقة

قالت المحامية دينا حسين ،عضو المجلس القومى للمرأة مقررة لجنة الشباب والمسئوله عن مبادرة "معا لنبقى" لتأهيل المقبلين على الزواج، عن وثيقة التأمين على الطلاق التى تم الإعلان عنها، إن لدينا كارثة حقيقية تحدث بعد الطلاق ممثلة فى النفقة على الأطفال لأن الإجراءات القانونية تأخذ وقتا طويلا حتى تحصل الزوجة على نفقتها .



وأضافت دينا حسين فى تصريحات ل صدى البلد أن ذلك غير منطقى لأن الزوجة مسئولة عن أسرة كاملة لن تنتظر الأحكام حتى تنفق ، لافتة الى أن المبالغ التى يعطيها بنك ناصر للمطلقات لا تكفى لإعالتهن .



وأكدت عضو المجلس القومى للمرأة أن الوثيقة مهمه لكن من الضرورى التفكير فى الضمانات حتى لا يكون هناك ثقلا على الدولة فيما بعد ، كما أنها ستحل مشاكل الاطفال لأنها ضمانة طبيعية إلى أن يصدر قرار من المحكمة بالنفقات .



ونوهت عضو المجلس القومى للمرأة الى أن الوثيقة سترفع ضغوطا كبيرة من على بنك ناصر لان عدد المطلقات كبير ، وذلك بسبب عدد الرجال الذين لا يوفون بالتزاماتهم نحو أبنائهم، ويستخدمون النفقات وسيلة للضغط على المطلقة .



جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت عن تقديمها مشروع قانون التأمين الموحد، الذي يتضمن فرض تأمين إجباري على مخاطر الطلاق، وهو عبارة عن مبلغ مالي سيتم تحديده من قبل الجهات المختصة يدفعه الزوج عند عقد القران.