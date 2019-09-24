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بسام راضي من نيويورك: الرئيس حريص على لقاء قادة العالم.. ومصر لها باع كبير في مواجهة الفكر المتطرف

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 01:28 ص
السفير بسام راضى
السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية
حمزة شعيب
قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على حضور هذا المحفل ومصر لها باع كبير فى مواجهة الفكر المتطرف، لافتا إلى أن لقاء قادة و رؤساء وملوك العالم بشكل ثنائي ومتكرر في كافة المحافل الدولية الكبري يعكس بوضوح الاحترام والتقدير الكبير الذي تتمتع به مصر قيادة وشعبا علي المستوي الدولي .

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"، أن تلاحق الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، يفرض عقد مثل هذه اللقاءات المتعددة والمتكررة، مشددا على أن المحافل الدولية الكبيرة والهامة مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة و قبلها قمة العشرين و الدول السبع الكبري تعد أرفع مستويات تجمع القادة مع بعضهم البعض، ويتم استغلالها للتواصل الثنائي بينهم على هامش القمة الرئيسية؛ لتبادل المشورة.

وأكد السفير بسام راضي، أن السياسة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبتت مع الوقت حكمتها الشديدة واتزانها سواء فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية أو الدولية أو حتى إدارة الأزمات الداخلية في مصر على مدار الأعوام الماضية منذ 2011 وما تلاها، وهناك إدراك لقصة النجاح الكبيرة لمصر على كافة المستويات الأمنية والاستقرار ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

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