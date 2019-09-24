بعد هجوم أرامكو.. التعاون الخليجي يدعو لمجابهة تهديدات الأمن الإقليمي

دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني، المجتمع الدولي، لأن يكون قويًا وموحدًا، وقبل كل شيء واقعيًا، في تقييم ومعالجة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الإقليمي.



وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على ضرورة توحد المجتمع الدولي في إدانة الاعتداءات التخريبية التي طالت معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية في محافظة بقيق وهجرة خريص.



وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن منطقة الخليج العربي تقوم بدور مهم في حرية التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية، وفقًا لـ"سكاي نيوز".



واستنكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي استمرار محاولات إيران بسط نفوذها الإقليمي من خلال وكلائها في المنطقة خاصة حزب الله والتدخل الكارثي في اليمن، وسعي إيران مؤخرًا الى تهديد حركة السفن عبر مضيق هرمز.