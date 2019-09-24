كاهن إيطالي يضع تسعيرة لركن السيارات أمام الكنيسة لهذا السبب.. صور

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر، مجموعة من الصور، تظهر أسعارا لركن السيارات، وضعها كاهن إيطالي، لتشجيع الناس على الصلاة.



وبحسب "سبوتنيك"، تعود تفاصيل القصة عندما قرر هذا الرجل تقديم حيلة ذكية من أجل جذب أكبر عدد ممكن من الناس لأداء الصلاة، فقرر منح كل شخص ركنة مجانية لسيارته مقابل الصلاة على مريم.



وبحسب لائحة أسعار الأب فينسينزو دي ماريو، يمكنك الحصول على ساعة مجانية لركن سيارتك مقابل 10 صلوات (السلام عليكِ يا مريم)، والحصول على 5 ساعات مجانية عند القيام بمسبحة.



وانتشرت التدوينات بين الرواد للحث على الركن في موقف إبراشية ديل باسو لمنطقة أفيزانو، مجانًا، مقابل تلاوة "السلام الملائكي".



وكشف الكاهن الإيطالى عن أنه وضع تلك اللافتة لتشجيع أكبر عدد ممكن من الناس على الصلاة.