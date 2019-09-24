ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

كاهن إيطالي يضع تسعيرة لركن السيارات أمام الكنيسة لهذا السبب.. صور

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:30 ص
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر، مجموعة من الصور، تظهر أسعارا لركن السيارات، وضعها كاهن إيطالي، لتشجيع الناس على الصلاة.

وبحسب "سبوتنيك"، تعود تفاصيل القصة عندما قرر هذا الرجل تقديم حيلة ذكية من أجل جذب أكبر عدد ممكن من الناس لأداء الصلاة، فقرر منح كل شخص ركنة مجانية لسيارته مقابل الصلاة على مريم.

وبحسب لائحة أسعار الأب فينسينزو دي ماريو، يمكنك الحصول على ساعة مجانية لركن سيارتك مقابل 10 صلوات (السلام عليكِ يا مريم)، والحصول على 5 ساعات مجانية عند القيام بمسبحة.

وانتشرت التدوينات بين الرواد للحث على الركن في موقف إبراشية ديل باسو لمنطقة أفيزانو، مجانًا، مقابل تلاوة "السلام الملائكي".

وكشف الكاهن الإيطالى عن أنه وضع تلك اللافتة لتشجيع أكبر عدد ممكن من الناس على الصلاة.
كاهن إيطالي يضع تسعيرة لركن السيارات أمام الكنيسة لهذا السبب.. صور
كاهن إيطالي يضع تسعيرة لركن السيارات أمام الكنيسة لهذا السبب.. صور

ترشيحاتنا

درة تخطف الأنظار بفستان ساحر فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.. صور

حلوة وعجبانى.. عمرو أديب يعرض رسالة صوتية للإخواني الهارب هاني صبري ..فيديو

تعرف على ما فعله محمود الخطيب مع والد الطفل الزملكاوي؟

تعليق حزين من كريستيانو رونالدو عقب خسارة لقب أفضل لاعب في العالم 2019

شاهد.. أول صورة لـ مروان محسن من داخل المستشفى بعد إصابته في مباراة سموحة

شيرين تقبّل يد زوجها حسام حبيب.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إطلالاتها المثيرة للجدل في مهرجان الجونة.. شاهد أحدث ظهور لـ منى زكي

بإطلالة مبهجة.. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها فى الجونة.. صور

صدمة.. الأصوات العربية تتخلى عن محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب بالعالم