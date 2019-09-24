بعد طول انتظار.. سامسونج تعلن موعد طرح Galaxy Fold رسميا

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن موعد طرح أيقونتها المنتظرة (المُعاد تصميمها) Galaxy Fold، بعدما عانى كثيرًا من عقبات سابقة، أبرزها عيوب في شاشته القابلة للطي، الأمر الذى دفع الصانع الكوري لسحبه من الأسواق وإعادة تصميمه من جديد.



وبحسب موقع "جى إس إم آرينا الهندى"، تستعد سامسونج لطرح Galaxy Fold رسميًا بالولايات المتحدة الأمريكية يوم 27 من شهر سبتمبر الجارى.



وستبدأ متاجر شركة الإتصالات الأمريكية AT&T بطرح الهاتف لدى فروعها بحلول يوم 27 سبتمبر، بنسختين، واحدة مشفرة على شبكات الشركة، والثانية متاحة لكل الشبكات، مع لونين هما الأسود والسيلفر فقط.



ومع كل هاتف Galaxy Fold ستشتريه ستحصل على نسخة مجانية من سماعات سامسونج اللاسلكية Galaxy Buds.