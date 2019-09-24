عمرو أديب: محافظة السويس مستقرة.. والإخوان يروجون الأكاذيب.. فيديو

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن جماعة الإخوان الإرهابية تروج للشائعات دون حقائق ومعلومات صادقة، لافتا إلى أن هناك قوة دولية تريد هدم البلد وتسعى لخرابها من خلال أجهزة مخابرات كبرى.



وأشار عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج " الحكاية"، والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، أن جموع المواطنين في محافظة السويس تسير في الشارع وتهتف لمصر واستقرارها، عكس ما روج الإخوان أن هذه المحافظة ستكون أيقونة لثورة جديدة، مشيرًا إلى أن المسيرات مستمرة لدعم الدولة ضد المخربين، لأن الناس تعلم حجم الإنجازات التي تمت في السويس، كما أن الشعب يريد أن يبني كل ماهو جديد.



وعن مشاكل التموين، نوه عمرو أديب، إلى أن الدولة ستحل أي مشكلة في بطاقات التموين، كما أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بحل أي مشاكل تواجه المواطن.



وأشار عمرو أديب إلى أن هناك إنجازات كبيرة تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في محطات الكهرباء والطرق وغيرها من المشاريع الكبرى، وأُنجزت في فترة قليلة.

