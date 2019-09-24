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رياضة

أنا صاحب الكورة| سموحة ضد الأهلي.. أسباب تراجع مستوى الأحمر في افتتاح مباريات الدوري المصري.. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 01:29 ص
لاعبي النادي الأهلي
لاعبي النادي الأهلي أمام سموحة فى الدوري المصري
محمد رشاد
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أول 3 نقاط في الدوري المصري الممتاز رقم 61 ، بعد الفوز على سموحة 1-0، في الأسبوع الأول من المسابقة ، خلال المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب برج العرب أمس.

ويقدم موقع "صدى البلد" عبر برنامج "أنا صاحب الكورة" تحليلًا فنيًا لمباراة الأهلي وسموحة ، والتى انتهت بفوز النادي الأهلي بهدف رمضان صبحي في الدقيقة العاشرة من زمن المباراة، ليحصد أول ثلاث نقاط فى مشوار دفاعه عن اللقب .

ويتناول التحليل، أبرز الفنيات التى تم تنفيذها على المستطيل الأخضر والخطط التكتيكية التي بدأ بها رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي و حسام حسن مدرب سموحة.

ويعبر البرنامج فى إحدى فقراته عن رأي وحال الجمهور الأهلاوي فى الشارع الرياضي بعد أدء متواضع من جانب لاعبي الأهلي.

ويقدم برنامج "أنا صاحب الكورة" المحلل محمد شوقى، الذى نجح فى خطف الأنظار إليه عبر السوشيال ميديا.

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