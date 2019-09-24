رضا الدنبوقي: وثيقة التأمين ضد الطلاق بها خلل وغير واضحة المعالم

أكد المحامى رضا الدنبوقى مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، دعمه لأى خطوة فى سبيل تمكين المرأة المصرية، لافتا إلى أن وثيقة التأمين ضد الطلاق غير واضحة المعالم وبها خلل .



وأوضح رضا الدنبوقى فى تصريحات لصدى البلد أن هذه الوثيقة تكون فى حالة الطلاق وهذا شئ لا يمكن تحديده مع الزواج ، وتساءل: فى حالة عدم الإنفصال، أين ستذهب هذه الأموال؟ .



وأشار الى أنه يجب أن يراعى فيها ظروف الطرفين يسرا وعسرًا ،وأن تتناسب مع متطلبات الزوجة ،وتغير القوة الشرائية للجنيه .



ولفت لأنه يمكن التعويض عن ذلك بإضافة شرط فى عقد الزواج بأنه فى حالة الانفصال يتم تقسيم الثروة المشتركة لتعويض الزوجة عن سنوات الشقاء ومراعاة الأبناء.



ونوه أنه من الضرورى أن تكون العدالة نافذة بأن يتم الإسراع فى الفصل فى القضايا الخاصة بالإسرة لتقليل الفجوة بين الجنسين .



جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت عن تقديمها مشروع قانون التأمين الموحد، الذي يتضمن فرض تأمين إجباري على مخاطر الطلاق، وهو عبارة عن مبلغ مالي سيتم تحديده من قبل الجهات المختصة يدفعه الزوج عند عقد القران.