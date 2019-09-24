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مايا مرسي: الإخوان سعوا لتكميم أفواه المرأة.. والرئيس السيسي أنصفها.. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 05:30 ص
مايا مرسي
مايا مرسي
هاني حسين
قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إنه بعد عام 2011 كانت هناك حالة من القلق على حقوق المرأة المصرية، وفي مارس 2011 نزلت الستات في ميدان التحرير للاحتفال باليوم العالمي للمرأة وتم الهجوم عليها آنذاك.

وأضافت مايا مرسي في حوارها مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلة:" في 2012 بدأ برلمان الإخوان وتم الحديث عن إلغاء قانون الخلع وتقليل عمر الزواج بالنسبة للسيدة، وإلغاء قانون الختان وتم تنظيم قوافل لختان الإناث في المحافظات".

وتابعت مايا مرسي:" جماعة الإخوان الإرهابية كانت تعمل على تكميم أفواه السيدة المصرية كي لا تعبر عن نفسها وتمارس حقوقها "، مضيفة:" الإخوان كانوا يعملون على تكوين نظام موازي للمجلس القومي للمرأة".

وأكملت مايا مرسي:" ثورة الثلاثين من يونيو هي ثورة نساء مصر ونزول ملايين السيدات، ولم نقبل أن يقول أحد لنا أن نجلس في البيوت، والمرأة في عهد الرئيس السيسي حصلت على قوانين تاريخية ومنها تغليظ على عقوبة التحرش والختان، وتجريم الحرمان من الميراث".

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