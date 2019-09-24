ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمريكا تفرض قيودا صارمة على تحركات الرئيس الإيراني في نيويورك

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:51 ص
صدى البلد
أحمد قاسم
وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الولايات المتحدة، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث فرضت الإدارة الأميركية قيودا على تحرّكاته.

وقال دبلوماسيون إن الرئيس الإيراني يخضع للقيود الصارمة نفسها التي فُرضت في يوليو على أفراد البعثة الإيرانية إلى الأمم المتحدة.

وتمنع القيود على الرئيس الإيراني التنقّل بعيدا عن مقر الأمم المتحدة الواقع على ضفة "إيست ريفر" على الجانب الشرقي من جزيرة مانهاتن. إلا أن السلطات الأمريكية منحته إذنا خاصا للإقامة في فندق، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

وعادة ما يمضي المسئولون الأجانب المشاركون في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعضا من وقتهم في نيويورك بالتسوّق أو بالتنزّه في "سنترال بارك"، لكن ذلك محظور على روحاني.

ترشيحاتنا

3 أطعمة تحرمك من ثواب صلاة الجماعة

شاهد.. صدمة لجماهير الأهلي بسبب مباراة سموحة

كرامتي أهم من الزمالك.. مدرب منتخب الكرة النسائية يكشف عن حديث الذكريات مع صالح سليم

أخبار الفن| سر بكاء شيرين عبد الوهاب وتقبيل يد زوجها أمام السعوديين.. عرض فيلم نورا تحلم لـ هند صبري

تعرف على ما فعله محمود الخطيب مع والد الطفل الزملكاوي؟

شيرين تقبّل يد زوجها حسام حبيب.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إطلالاتها المثيرة للجدل في مهرجان الجونة.. شاهد أحدث ظهور لـ منى زكي

بإطلالة مبهجة.. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها فى الجونة.. صور

صدمة.. الأصوات العربية تتخلى عن محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب بالعالم