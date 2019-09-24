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فن

بحضور منى زكي.. ناهد السباعي تتألق في عرض هذه ليلتي بـ مهرجان الجونة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 03:39 ص
صدى البلد
محمد نبيل
بدأ العرض العالمي الأول لفيلم "هذه ليلتي" بـمهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس، حيث ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة.

وحضر العرض الخاص فريق عمل فيلم "هذه ليلتي" وهم ناهد السباعي، يوسف نعمان والطفل عمرو حساب ومدير التصوير مصطفى الكاشف ، ومنتجي الفيلم صفي الدين محمود والمنتجة سالي والي ، برونو ماس ممثل اليونيسيف في مصر ، الدكتور إبراهيم العافية رئيس قطاع التعاون في وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر الفنانة منى زكي، سفيرة النوايا الحسنة لـ"يونيسف مصر".

العرض حضره ايضا، المخرج يسري نصر الله , مصممة الأزياء ناهد نصرالله ، المخرج مروان حامد المخرج خيري بشارة ، والسيناريست والمخرج خالد دياب.

وحصل فيلم "هذه ليلتي" على جائزة الدعم المالى من مؤسسة كليك فاندينج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب منحة الدعم من الإتحاد الأوروبي – اليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه.

وتدور أحداث فيلم "هذه ليلتي" حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم و الاستمتاع باليوم، يتجها لأحد مناطق القاهرة الراقية، فيواجها معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها.

ويشارك في بطولة فيلم "هذه ليلتي"، النجوم ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حساب، وهو من سيناريو إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان، ويعتبر هو تعاون إنتاجي بين شركتي ريد ستار وS Production، وفيلم كلينك اكسبريس.
بحضور منى زكي.. ناهد السباعي تتألق في عرض هذه ليلتي بـ مهرجان الجونة
بحضور منى زكي.. ناهد السباعي تتألق في عرض هذه ليلتي بـ مهرجان الجونة
بحضور منى زكي.. ناهد السباعي تتألق في عرض هذه ليلتي بـ مهرجان الجونة
بحضور منى زكي.. ناهد السباعي تتألق في عرض هذه ليلتي بـ مهرجان الجونة
بحضور منى زكي.. ناهد السباعي تتألق في عرض هذه ليلتي بـ مهرجان الجونة
بحضور منى زكي.. ناهد السباعي تتألق في عرض هذه ليلتي بـ مهرجان الجونة
بحضور منى زكي.. ناهد السباعي تتألق في عرض هذه ليلتي بـ مهرجان الجونة
بحضور منى زكي.. ناهد السباعي تتألق في عرض هذه ليلتي بـ مهرجان الجونة
بحضور منى زكي.. ناهد السباعي تتألق في عرض هذه ليلتي بـ مهرجان الجونة
بحضور منى زكي.. ناهد السباعي تتألق في عرض هذه ليلتي بـ مهرجان الجونة

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بحضور منى زكي.. ناهد السباعي تتألق في عرض هذه ليلتي بـ مهرجان الجونة

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