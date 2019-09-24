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رياضة

ابراهيم سعيد يهاجم ممثل مصر بالتصويت بجائزة افضل لاعب بالعالم لاختيار ماني وكريستيانو قبل صلاح

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 03:32 ص
ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
مصطفى كرم
شن ابراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق ، هجوما علي الاعلامي المصري هاني دانيال، الذي صوت لاختيار أفضل لاعب في العالم، وهي الجائزة المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدما اختار ماني وكريستيانو علي حساب محمد صلاح.

وغرد ابراهيم سعيد عبر تويتر قائلا "‏في جايزة ذا بيست:
ممثل الارجنتين الاعلامي اختياره الاول: ميسي " ابن بلده"
ممثل البرتغال الاعلامي اختياره الاول: رونالدو " ابن بلده"
ممثل السنغال الاعلامي اختياره الاول: مانيه " ابن بلده"
ممثل مصر الاعلامي اختياره الاخير: صلاح " ابن بلده"
لا حاجة للنقاش والجدال!!! ".

وتوج ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الاسباني بجائزة افضل لاعب في العالم، يليه فان دايك لاعب ليفربول الانجليزي، ويأتي ثالثا كريستيانو رونالدو لاعب اليوفي الايطالي، ثم يليهم بالمركز الرابع محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ونجم المنتخب المصري.

يذكر ان قائد ومدرب منتخب مصر لم يصوتا لتأخرها في ارسال صوتيهما قبل انتهاء الموعد المحدد، أما الإعلامي المصري هاني دانيال فأصواته جاءت كالتالي: ساديو ماني أولا وتلاه رونالدو ثم صلاح.

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