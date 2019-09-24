فضيحة.. خبير أجنبي يؤكد: إنشاء حسابات وهمية للتفاعل على هاشتاج ميدان التحرير

قالت الإعلامية إيمان الحصري، إن مارك جونز، الأستاذ المساعد في دراسات الشرق الأوسط والعلوم الإنسانية الرقمية، كشف عن مفاجأة مدوية، عندما أجرى تحليلا لـ"الهاشتاجات" التي اجتاحت تويتر في الأيام الماضية.



وأضافت إيمان الحصري في برنامجها " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" مارك جونز اجرى تحليل وجمع عينة عشوائية من المتفاعلين على هاشتاج ميدان التحرير بحوالي 21 ألف تفاعل، ووجد أنه تم إنشاء حوالي 1484 حسابا وهميا، في سبتمبر 2019".



ومن جهته، أكد حسن حامد، خبير السوشيال ميديا، أن مارك جونز يعمل من دولة قطر، لافتا إلى أن قطر واحدة من أهم أسباب ظهور هاشتاج ميدان التحرير على تويتر مؤخرا، عبر استخدام حسابات وهمية مزيفة".



وتابع حسن حامد في مداخلة هاتفية، مع البرنامج: "تم إنشاء حسابات مزيفة ووهمية كثيرة، و20% من المشاركات على هاشتاج ميدان التحرير، مسؤول عنه تنظيم داعش الإرهابي"، مضيفا:" حساب مزيف واحد عمل 12 ألف تويتة في مدة قصيرة".