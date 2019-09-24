بـ فستان رائع... شيرين عبد الوهاب تبهر جمهورها بإطلالتها في السعودية

تداول مستخدمي التواصل الاجتماعي صورًا جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب خلال إحيائها إحدي الحفلات الغنائية في جدة بالمملكة العربية السعودية .



ظهرت شيرين في حفلها بالسعودية بإطلالة رائعة، مرتدية فستان أبيض أبيض طويل و ذا أكمام، و تميز التصميم بالتطريزات الناعمة والراقية التي زادت من جمال فستانها كما اتسم بصيحة الكاب المتناسقة مع قوامها.



وأكملت شيرين عبد الوهاب إطلالتها بمكياج جذاب ارتكز علي الألوان الترابية، و تزينت بمجوهرات ألماسية أنيقة، كما اعتمدت علي شعرها القصير.

