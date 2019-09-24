ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ فستان رائع... شيرين عبد الوهاب تبهر جمهورها بإطلالتها في السعودية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 03:14 ص
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
هاجر هانئ
تداول مستخدمي التواصل الاجتماعي صورًا جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب خلال إحيائها إحدي الحفلات الغنائية في جدة بالمملكة العربية السعودية .

ظهرت شيرين في حفلها بالسعودية بإطلالة رائعة، مرتدية فستان أبيض أبيض طويل و ذا أكمام، و تميز التصميم بالتطريزات الناعمة والراقية التي زادت من جمال فستانها كما اتسم بصيحة الكاب المتناسقة مع قوامها.

وأكملت شيرين عبد الوهاب إطلالتها بمكياج جذاب ارتكز علي الألوان الترابية، و تزينت بمجوهرات ألماسية أنيقة، كما اعتمدت علي شعرها القصير.
بـ فستان رائع... شيرين عبد الوهاب تبهر جمهورها بإطلالتها في السعودية
بـ فستان رائع... شيرين عبد الوهاب تبهر جمهورها بإطلالتها في السعودية
بـ فستان رائع... شيرين عبد الوهاب تبهر جمهورها بإطلالتها في السعودية
بـ فستان رائع... شيرين عبد الوهاب تبهر جمهورها بإطلالتها في السعودية
بـ فستان رائع... شيرين عبد الوهاب تبهر جمهورها بإطلالتها في السعودية
بـ فستان رائع... شيرين عبد الوهاب تبهر جمهورها بإطلالتها في السعودية

ترشيحاتنا

بـ بنطلون غريب.. بشرى فى إطلالة غير تقليدية بمهرجان الجونة السينمائي

متألقة بالأصفر.. شاهد إطلالة هند عبد الحليم في مهرجان الجونة.. صور

قناص سينفذ العملية.. كيف حاول لواء الثورة الإرهابي اغتيال الرئيس السيسي في استراحة المعمورة

هل على الوديعة البنكية زكاة؟.. الإفتاء تجيب

عائد الوديعة البنكية حلال أم حرام؟ .. الإفتاء تجيب

نص مذكرة عضو مجلس الأهلي للجنة ضبط الأداء الإعلامي ضد خالد الغندور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور منى زكي.. ناهد السباعي تتألق في عرض هذه ليلتي بـ مهرجان الجونة

بـ فستان رائع... شيرين عبد الوهاب تبهر جمهورها بإطلالتها في السعودية

بـ كرانيش قصيرة.. ناهد السباعي بـ اطلالة عصرية في مهرجان الجونة