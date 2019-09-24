تحاول العودة.. Yahoo تطلق تطبيقا جديدا لـ أندرويد و آيفون

يبدو أن شركة ياهو الشهيرة تحاول العودة من جديد للظهور بعد فترات كبيرة من الاختفاء، خاصةً بعد قرارها إلغاء الماسنجر الخاص بها الذى ظل لسنوات عدة أحد أكثر وسائل التواصل عبر الإنترنت نجاحًا.



قررت الشركة الأمريكية طرح تطبيق جديد لهواتف منصتى أندرويد و آيفون، ولكن مع خواص جديدة لجذب المستخدمين مثل تخصيص ألوان و إشعارات جديدة للتطبيق، وإمكانية إبراز رسائل البريد الهامة عن غيرها.



كما يتيح التطبيق الجديد ميزة فتح الصور والمستندات مباشرةً، بالإضافة للتسوق من خلال بريد تلك المتاجر بضغطة واحدة دون الحاجة لتصفح الموقع الرئيسى، مع إمكانية إلغاء الإشتراك فى أى خدمة بريدية مباشرةً.



ويمكنك بكل بساطة تحميل التطبيق من متجرى آب ستور و جوجل بلاى مباشرةً.