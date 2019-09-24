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رياضة

الاتحاد العربي يغرم قطبي كرة القدم السودانية 50 ألف دولار

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 03:38 ص
صورة أرشيفيةـ لقاء
صورة أرشيفيةـ لقاء المريخ والهلال السوداني
أ ش أ
تسلم الاتحاد السوداني لكرة القدم، رسالة من الاتحاد العربي، بالقرارات التي اتخذتها لجنة الانضباط، تجاه ناديي القمة في السودان.

وقالت وكالة السودن للأنباء "سونا" إن الاتحاد العربي قرر تغريم نادي المريخ 10 آلاف دولار؛ بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة فريقي المريخ والوداد المغربي، في السودان في 31 أغسطس الماضي، ضمن منافسات كأس الملك محمد السادس، للأندية العربية الأبطال، والتي انتهت بالتعادل، 1-1 وفي ختامها جرت أعمال شغب.

وغرم الاتحاد العربي نادي "الهلال" السوداني، 40 ألف دولار؛ على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق مع "الوصل" الإماراتي، في السودان، في 30 أغسطس الماضي، وفاز فيها الهلال 2-1، والتي شهدت المباراة في ختامها شغب جماهيري.

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