اخبار التوك شو.. تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال السيسي فى المعمورة.. الكشف عن الجهة الممولة لفيديوهات الهارب محمد علي ووائل غنيم

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الاثنين، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
الكشف عن الجهة الممولة لفيديوهات الهارب محمد علي ووائل غنيم
قال المفكر السياسي الدكتور ثروت الخرباوي، إن المستهدف من فيديوهات وائل غنيم والهارب محمد على بث الشائعات لهدم الدولة المصرية وجماعة الإخوان الإرهابية هي الممولة لهم، موضحا أن الإعلام المصري حقق نجاحات في الأيام الأخيرة وكشف المؤامرات التي تدبر لإسقاط الدولة.
وأشار خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، إلى أن فرنسا شهدت مظاهرات ضخمة ولكن لم يسع أحد إلى إسقاط الدولة أو النظام ولكن كانت للتعبير عن الرأي، والوضع يختلف هنا لأن الإرهابية تسعى إلي سفك دماء المصريين في الشوارع وقتلهم لأحداث مظلومية والتباكي عليها في الجزيرة وقنواتهم الكاذبة الإرهابية.
كاتب كويتي ساخرا من النفيسي: لا يوجد إنسان سوي يكره أم كلثوم
استنكر الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم، تصريحات القيادي الإخواني عبدالله النفيسي، دكتور علوم سياسية في جامعة الكويت، تحدث فيها عن كوكب الشرق أم كلثوم، ووصفها بـ "مغنية حولت المنطقة العربية لغرزة حشيش"، مؤكدا أن النفيسي دائما ما يحاول أن "يفرقع" نفسه في تصريحات منذ سنوات.
وأضاف الكاتب الكويتي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، عبر فضائية "ten"، أن النفيسي عاش حياة الترف في لبنان، ثم وجد أن الإخوان هي القوة الأكبر، ومن الممكن أن يساعدوه للوصول إلى مقعد في مجلس الأمة الكويت، فانضم إليهم.
لو نزلت المظاهرات الإخوان هتقتلك.. صحفي يكشف مخطط الإرهابية
قال الكاتب الصحفى على حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن جماعة الإخوان الإرهابية اعتادت على فبركة الفيديوهات لتشويه صورة الدولة المصرية، موضحا أنهم سبق وأن صوروا اطفال سوريا وروجوا أن الأمن المصري هو الذي قتلهم.
وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن فضائية الجزيرة لا تكف ابدا عن الكذب والفبركة والتضليل للمصريين وإسقاط الدولة المصرية، لاعادة الاخوان مرة أخرى الي الحكم.
بعد فشل دعوات التظاهر.. إخواني منشق يكشف خطة الجماعة المقبلة ويحذر المصريين
قال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق عن جماعة الإخوان، إن السيناريو الثاني في خطة الإخوان يتمثل في انقلاب على النظام الحالي للإفراج عن المعتقلين.
وأشار "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أن السيناريو الثالث لخطة الإخوان خلال الفترة المقبلة هو حراك شعبي مسلح ضد النظام مدعوم ببعض رجال النظام السابق.
وأوضح القيادي الإخواني المنشق عن جماعة الإخوان، أن التنظيم الدولي للإخوان اجتمع في شرق لندن اتفقوا على أن البيعة لإعلان الجهاد المسلح ضد الشعب المصري.
شاهد.. يوسف الحسني يفضح معتز مطر بالدليل
ال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الهارب معتز مطر يتبع أسلوبًا في عرض وجهة نظره الخاطئة ويمتاز بـ الفجاجة.
وأضاف الإعلامي يوسف الحسيني، في حواره على قناة "إكسترا نيوز"، "معتز مطر يصر على هجومه على مصر كما أنه يمتاز بالعمالة ضد مصر".
وتابع الإعلامي يوسف الحسيني "معتز مطر عميل يعمل في قناة يمولها الإخوان ومن يرغب في دمار مصر ونشر الفوضى فيها".
وأكمل الإعلامي يوسف الحسيني "معتز مطر قبل عزل مرسي كان خايف على مصر «على حد وصفه»، وكان يصرح بأن رئيس الدولة آنذاك كان مخطئا وكان عليها ان يستمع الى نصيحته ونصيحة القوات المسلحة، ولكن بعد عزل مرسي اختفى معتز مطر وسافر خارج مصر، وفجأة اشتغل في قناة عميلة تهاجم الدولة ويمولها من يستهدفون خراب مصر؛ بعدما كان ينصح مرسي بالاستماع إلى رغبة الشعب".
الفنكوش اللى بيتاجر بيه محمد علي.. عمرو أديب يفتح ملف استراحة المعمورة
حدث الإعلامى عمرو أديب، عن المقاول الهارب محمد على، قائلا إنه يعمل لحساب مخابرات دولية ويستهدف كسر هيبة الدولة.
وتابع أديب "اليوم سنناقش ملف استراحة المعمورة والتى تردد بشأنها الكثير من الشائعات"، مردفا "ده الفنكوش الكبير اللى بيحاول محمد على المتاجرة به".
وأشار أديب إلى أنه سيتم عرض صور استراحة المعمورة بالدلائل.
تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال السيسي فى المعمورة
كشف الإعلامي عمرو أديب حقيقة ما تردد حول تجديد استراحة المعمورة الرئاسية، مؤكدا أن تجديد الاستراحة جاء لحماية الرئيس بعد أن تم وضعه على قائمة أكثر الرؤساء المطلوب اغتيالهم في العالم.
وأوضح أديب خلال تقديمه برنامجه "الحكاية" والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الاستراحة كانت مكشوفة وغير آمنة قبل التجديد، فحاولت جماعات مسلحة وأعضاء فى تنظيم إرهابى اغتيال الرئيس في المعمورة، فظهرت الفكرة فى محاولة تأمين الرئيس وأسرته وأحفاده وفرض سرية أمنية على تحركاته بحكم حساسية الموقف.
وأكمل أديب: استأجر شخصان شقة فى عمارة "أبو عمو" التى تبعد كيلو ونصف أمام استراحة المعمورة للتخطيط لاغتيال الرئيس، إلا أن قوات الأمن نجحت في القبض على المتهمين وبحوزتهما كاميرا عالية التقنية لمراقبة الاستراحة وهما محمود هاني وأحمد إمام وكانوا يتناوبان المشاهدة والرصد من الدور السابع بالعمارة بمنطقة المعمورة، وتم إحالتهما للقضاء العسكري لاتخاذ اللازم قانونيًا.
قناص سينفذ العملية.. كيف حاول لواء الثورة الإرهابي اغتيال الرئيس السيسي في استراحة المعمورة
رض الإعلامى عمرو أديب، اعترافات خلية تم القبض عليها بشقة في المعمورة؛ لمحاولتهم اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي في استراحة المعمورة بالإسكندرية.
المتهم الأول ويدعى أحمد محمد إمام نجم، أكد أنه شارك فى اعتصام رابعة، وفى عام 2017 انضم لتنظيم لواء الثورة الإرهابى التابع لجماعة الإخوان الإرهابية.
وأكمل الإرهابى أحمد نجم حديثه، "حصلت على دورات على استخدام السلاح الآلى، ثم دورة لرصد الأهداف الحيوية"، لافتا إلى أنه كان يتابع مع مسئول حركى يدعى "عمار"، قام بإبلاغه بأنه سيقوم بالذهاب لإحدى الشقق بالمعمورة، لرصد استراحة رئاسة الجمهورية.
وأكد الإرهابى أحمد محمد إمام نجم، أن مسئول الحركة أخبره بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيحضر إلى الاستراحة بطائرة خاصة، ومطلوب رصده بشكل دقيق، وسيقوم أحد القناصة بالحضور لاغتياله.
ومن جانبه، قال المتهم الثانى، محمود هانى قبلان، إنه اعتنق الفكر الجهادى عام 2013 قبل سفره إلى سوريا للمشاركة فى عمليات عسكرية ضد النظام السورى، لافتا إلى أنه قرر العودة إلى مصر 2014 للمشاركة فى عمليات ضد الجيش والشرطة.
وتابع هانى قبلان "كنا نستهدف اغتيال شخصيات هامة وأيضا محاولة اغتيال الرئيس السيسى من خلال رصده فى قصر المعمورة".
الكشف عن الجهة الممولة لفيديوهات الهارب محمد علي ووائل غنيم
قال المفكر السياسي الدكتور ثروت الخرباوي، إن المستهدف من فيديوهات وائل غنيم والهارب محمد على بث الشائعات لهدم الدولة المصرية وجماعة الإخوان الإرهابية هي الممولة لهم، موضحا أن الإعلام المصري حقق نجاحات في الأيام الأخيرة وكشف المؤامرات التي تدبر لإسقاط الدولة.
وأشار خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، إلى أن فرنسا شهدت مظاهرات ضخمة ولكن لم يسع أحد إلى إسقاط الدولة أو النظام ولكن كانت للتعبير عن الرأي، والوضع يختلف هنا لأن الإرهابية تسعى إلي سفك دماء المصريين في الشوارع وقتلهم لأحداث مظلومية والتباكي عليها في الجزيرة وقنواتهم الكاذبة الإرهابية.
كاتب كويتي ساخرا من النفيسي: لا يوجد إنسان سوي يكره أم كلثوم
استنكر الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم، تصريحات القيادي الإخواني عبدالله النفيسي، دكتور علوم سياسية في جامعة الكويت، تحدث فيها عن كوكب الشرق أم كلثوم، ووصفها بـ "مغنية حولت المنطقة العربية لغرزة حشيش"، مؤكدا أن النفيسي دائما ما يحاول أن "يفرقع" نفسه في تصريحات منذ سنوات.
وأضاف الكاتب الكويتي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، عبر فضائية "ten"، أن النفيسي عاش حياة الترف في لبنان، ثم وجد أن الإخوان هي القوة الأكبر، ومن الممكن أن يساعدوه للوصول إلى مقعد في مجلس الأمة الكويت، فانضم إليهم.
لو نزلت المظاهرات الإخوان هتقتلك.. صحفي يكشف مخطط الإرهابية
قال الكاتب الصحفى على حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن جماعة الإخوان الإرهابية اعتادت على فبركة الفيديوهات لتشويه صورة الدولة المصرية، موضحا أنهم سبق وأن صوروا اطفال سوريا وروجوا أن الأمن المصري هو الذي قتلهم.
وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن فضائية الجزيرة لا تكف ابدا عن الكذب والفبركة والتضليل للمصريين وإسقاط الدولة المصرية، لاعادة الاخوان مرة أخرى الي الحكم.
بعد فشل دعوات التظاهر.. إخواني منشق يكشف خطة الجماعة المقبلة ويحذر المصريين
قال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق عن جماعة الإخوان، إن السيناريو الثاني في خطة الإخوان يتمثل في انقلاب على النظام الحالي للإفراج عن المعتقلين.
وأشار "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أن السيناريو الثالث لخطة الإخوان خلال الفترة المقبلة هو حراك شعبي مسلح ضد النظام مدعوم ببعض رجال النظام السابق.
وأوضح القيادي الإخواني المنشق عن جماعة الإخوان، أن التنظيم الدولي للإخوان اجتمع في شرق لندن اتفقوا على أن البيعة لإعلان الجهاد المسلح ضد الشعب المصري.
شاهد.. يوسف الحسني يفضح معتز مطر بالدليل
ال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الهارب معتز مطر يتبع أسلوبًا في عرض وجهة نظره الخاطئة ويمتاز بـ الفجاجة.
وأضاف الإعلامي يوسف الحسيني، في حواره على قناة "إكسترا نيوز"، "معتز مطر يصر على هجومه على مصر كما أنه يمتاز بالعمالة ضد مصر".
وتابع الإعلامي يوسف الحسيني "معتز مطر عميل يعمل في قناة يمولها الإخوان ومن يرغب في دمار مصر ونشر الفوضى فيها".
وأكمل الإعلامي يوسف الحسيني "معتز مطر قبل عزل مرسي كان خايف على مصر «على حد وصفه»، وكان يصرح بأن رئيس الدولة آنذاك كان مخطئا وكان عليها ان يستمع الى نصيحته ونصيحة القوات المسلحة، ولكن بعد عزل مرسي اختفى معتز مطر وسافر خارج مصر، وفجأة اشتغل في قناة عميلة تهاجم الدولة ويمولها من يستهدفون خراب مصر؛ بعدما كان ينصح مرسي بالاستماع إلى رغبة الشعب".
الفنكوش اللى بيتاجر بيه محمد علي.. عمرو أديب يفتح ملف استراحة المعمورة
حدث الإعلامى عمرو أديب، عن المقاول الهارب محمد على، قائلا إنه يعمل لحساب مخابرات دولية ويستهدف كسر هيبة الدولة.
وتابع أديب "اليوم سنناقش ملف استراحة المعمورة والتى تردد بشأنها الكثير من الشائعات"، مردفا "ده الفنكوش الكبير اللى بيحاول محمد على المتاجرة به".
وأشار أديب إلى أنه سيتم عرض صور استراحة المعمورة بالدلائل.
تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال السيسي فى المعمورة
كشف الإعلامي عمرو أديب حقيقة ما تردد حول تجديد استراحة المعمورة الرئاسية، مؤكدا أن تجديد الاستراحة جاء لحماية الرئيس بعد أن تم وضعه على قائمة أكثر الرؤساء المطلوب اغتيالهم في العالم.
وأوضح أديب خلال تقديمه برنامجه "الحكاية" والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الاستراحة كانت مكشوفة وغير آمنة قبل التجديد، فحاولت جماعات مسلحة وأعضاء فى تنظيم إرهابى اغتيال الرئيس في المعمورة، فظهرت الفكرة فى محاولة تأمين الرئيس وأسرته وأحفاده وفرض سرية أمنية على تحركاته بحكم حساسية الموقف.
وأكمل أديب: استأجر شخصان شقة فى عمارة "أبو عمو" التى تبعد كيلو ونصف أمام استراحة المعمورة للتخطيط لاغتيال الرئيس، إلا أن قوات الأمن نجحت في القبض على المتهمين وبحوزتهما كاميرا عالية التقنية لمراقبة الاستراحة وهما محمود هاني وأحمد إمام وكانوا يتناوبان المشاهدة والرصد من الدور السابع بالعمارة بمنطقة المعمورة، وتم إحالتهما للقضاء العسكري لاتخاذ اللازم قانونيًا.
قناص سينفذ العملية.. كيف حاول لواء الثورة الإرهابي اغتيال الرئيس السيسي في استراحة المعمورة
رض الإعلامى عمرو أديب، اعترافات خلية تم القبض عليها بشقة في المعمورة؛ لمحاولتهم اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي في استراحة المعمورة بالإسكندرية.
المتهم الأول ويدعى أحمد محمد إمام نجم، أكد أنه شارك فى اعتصام رابعة، وفى عام 2017 انضم لتنظيم لواء الثورة الإرهابى التابع لجماعة الإخوان الإرهابية.
وأكمل الإرهابى أحمد نجم حديثه، "حصلت على دورات على استخدام السلاح الآلى، ثم دورة لرصد الأهداف الحيوية"، لافتا إلى أنه كان يتابع مع مسئول حركى يدعى "عمار"، قام بإبلاغه بأنه سيقوم بالذهاب لإحدى الشقق بالمعمورة، لرصد استراحة رئاسة الجمهورية.
وأكد الإرهابى أحمد محمد إمام نجم، أن مسئول الحركة أخبره بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيحضر إلى الاستراحة بطائرة خاصة، ومطلوب رصده بشكل دقيق، وسيقوم أحد القناصة بالحضور لاغتياله.
ومن جانبه، قال المتهم الثانى، محمود هانى قبلان، إنه اعتنق الفكر الجهادى عام 2013 قبل سفره إلى سوريا للمشاركة فى عمليات عسكرية ضد النظام السورى، لافتا إلى أنه قرر العودة إلى مصر 2014 للمشاركة فى عمليات ضد الجيش والشرطة.
وتابع هانى قبلان "كنا نستهدف اغتيال شخصيات هامة وأيضا محاولة اغتيال الرئيس السيسى من خلال رصده فى قصر المعمورة".