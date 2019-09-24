مينا عبد الله: سمالوط بدأ الإعداد.. وهدفنا الصعود

بدأ الفريق الأول بنادي سمالوط ، فترة الإعداد للموسم الجديد بدوري القسم الرابع (مجموعة الصعيد) موسم 2019/ 2020 .



وقال مينا عبدالله ،المدير الفني لنادي سمالوط، في تصريحات "لصدى البلد "انه بدأ فترة الإعداد والتجهيز للفريق استعدادا للموسم الجديد.



وأضاف بأن المرحله الاولي سنركز علي رفع معدلات للياقه البدنية للاعبين بجانب الشغل المهاري والفني ،ثم يخوض الفريق بعض المباريات الودية لتجهيز اللاعبين بصورة مميزة استعدادا للموسم الجديد



وأشار مينا عبدالله بأن المهمة لست سهله مع نادي سمالوط ،لان هدفنا المنافسة من أجل الصعود وهو ما نسعى إليه كجهاز فني .



يذكر أن مينا عبدالله المدير الفنى للفريق سبق له العمل من قبل بنادي سمالوط ولم يحالفه الحظ للصعود بفارق نقطتين وعمل بالعديد من الاندية مثل السكه الحديد ،ونادي نقل المنيا ،ونادى ومطاي، والقيس ،ونادي ناصر الفكرية .



وحصل على العديد من الدراسات في عالم التدريب ،من أكاديمية العلوم والتربية البدنية ،وحصل على الرخصة ( C) و(B) من الاتحاد الدولي الأفريقي.