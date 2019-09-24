ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مينا عبد الله: سمالوط بدأ الإعداد.. وهدفنا الصعود

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 03:06 ص
صدى البلد
رباب الهوارى
بدأ الفريق الأول بنادي سمالوط ، فترة الإعداد للموسم الجديد بدوري القسم الرابع (مجموعة الصعيد) موسم 2019/ 2020 .

وقال مينا عبدالله ،المدير الفني لنادي سمالوط، في تصريحات "لصدى البلد "انه بدأ فترة الإعداد والتجهيز للفريق استعدادا للموسم الجديد.

وأضاف بأن المرحله الاولي سنركز علي رفع معدلات للياقه البدنية للاعبين بجانب الشغل المهاري والفني ،ثم يخوض الفريق بعض المباريات الودية لتجهيز اللاعبين بصورة مميزة استعدادا للموسم الجديد

وأشار مينا عبدالله بأن المهمة لست سهله مع نادي سمالوط ،لان هدفنا المنافسة من أجل الصعود وهو ما نسعى إليه كجهاز فني .

يذكر أن مينا عبدالله المدير الفنى للفريق سبق له العمل من قبل بنادي سمالوط ولم يحالفه الحظ للصعود بفارق نقطتين وعمل بالعديد من الاندية مثل السكه الحديد ،ونادي نقل المنيا ،ونادى ومطاي، والقيس ،ونادي ناصر الفكرية .

وحصل على العديد من الدراسات في عالم التدريب ،من أكاديمية العلوم والتربية البدنية ،وحصل على الرخصة ( C) و(B) من الاتحاد الدولي الأفريقي.

ترشيحاتنا

شاهد.. صدمة لجماهير الأهلي بسبب مباراة سموحة

الأهلي يشتكي مرتضى منصور من جديد.. تفاصيل مثيرة

بالتنسيق مع 16 دولة.. المخابرات الإثيوبية تحبط هجوما إرهابيا

بالقميص وحافية.. اليسا تثير الجدل بصورة على الارجوحة.. ومتابعوها: اشتقنالك

بـ بنطلون غريب.. بشرى فى إطلالة غير تقليدية بمهرجان الجونة السينمائي

موجز السوشيال ميديا.. بـ فستان مثير.. منى زكي تشعل مواقع التواصل.. ومنة فضالي بإطلالة جريئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور منى زكي.. ناهد السباعي تتألق في عرض هذه ليلتي بـ مهرجان الجونة

بـ فستان رائع... شيرين عبد الوهاب تبهر جمهورها بإطلالتها في السعودية

بـ كرانيش قصيرة.. ناهد السباعي بـ اطلالة عصرية في مهرجان الجونة