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رياضة

كرامتي أهم من الزمالك.. مدرب منتخب الكرة النسائية يكشف عن حديث الذكريات مع صالح سليم

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 04:16 ص
حسين عبد اللطيف المدير
حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية
ريهام بكير
أكد حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية، أنه رحل عن الزمالك عندما كان لاعبًا في العام 1997 بمحض إرادته.

وقال حسين عبد اللطيف، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "الزمالك عرض علي 25 ألف جنيه في 3 سنوات في الوقت الذي عرض فيه الأهلي عليّ 250 ألف جنيه، عام 93".

وواصل حارس الزمالك السابق :" كرامتي منعتني من التجديد للزمالك، بعدما شعرت بعدم التقدير، ورفضت الرحيل للأهلي لأني زملكاوي".

وأشار إلى أن صالح سليم رئيس الأهلي الراحل، تحدث معه، قائلًا: "أنت بتاعنا، وروحت الزمالك غلط"، كما عرض عليه إقامة مباراة اعتزاله.

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