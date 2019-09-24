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فن

لقاء الخميسي تتألق بـ فستان مكشوف الأكتاف في مهرجان الجونة.. والجمهور يتغزل

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 03:17 ص
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
مصطفى كرم
شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها بمجموعة من الصور عبر انستجرام، من مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة.

وحلت لقاء الخميسي بإطلالة جذابة بارتدائها فستان مكشوف الأكتاف قصير مع حزام على الخصر، وحقيبة يد سواريه.

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين: "لما الجمال والشياكة والروح الحلوة يتجمعوا" و "من اجمل الاطلالات عسل يا لوكا" و "روعة قمة الاناقة".

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري: في الجونة

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