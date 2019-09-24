لقاء الخميسي تتألق بـ فستان مكشوف الأكتاف في مهرجان الجونة.. والجمهور يتغزل

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها بمجموعة من الصور عبر انستجرام، من مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة.





وحلت لقاء الخميسي بإطلالة جذابة بارتدائها فستان مكشوف الأكتاف قصير مع حزام على الخصر، وحقيبة يد سواريه.





ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين: "لما الجمال والشياكة والروح الحلوة يتجمعوا" و "من اجمل الاطلالات عسل يا لوكا" و "روعة قمة الاناقة".



