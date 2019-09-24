لايقة عليه.. فيفا يغازل ميسي بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم.. شاهد

احتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر حسابه على إنستجرام بتتويج ميسي بجائزة أفضل لاعب بالعالم "the best".



ونشر حساب فيفا ، صورة ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني وهو يحمل جائزة افضل لاعب بالعالم، معلقا عليها: "تبدو جيدا حقا مع هذه الكأس".



واقيم الحفل بالعاصمه الايطالية ميلان وتم اختيار الفائز بجائزة “the best” وفقًا لتصويت قادة المنتخبات الوطنية، ومدربي المنتخبات، بالإضافة إلى صحفيين معتمدين لدى فيفا في كل دولة، وبنسبة للجماهير أيضًا، وحصلت كل فئة من الفئات الأربعة على نسبة 25% في عملية اختيار الفائز.