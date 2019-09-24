اليوم ذكرى ميلاد محمد وفيق.. أبرز من لعب دور الخديوي إسماعيل

يوافق اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنان القدير الراحل محمد وفيق، عام 1947، والذي رحل عن عالمنا يوم 14 مارس 2015، عن عمر يناهز 68 عاما.



بدأ محمد وفيق مشواره الفني في السبعينيات من القرن الماضي، من خلال المشاركة في العديد من الأعمال السينمائية، ورغم صغر مساحة الأدوار التي قدمها، إلا أنه نجح في ترك بصمة في كل فيلم شارك في بطولته، وأبرز هذه الأفلام هي "الرسالة"، و"خطة الشيطان"، و"امرأة آيلة للسقوط"، و"الرقص مع الشيطان"، و"قضية سميحة بدران".



برع محمد وفيق في الأدوار التاريخية، التي يخشى منها العديد من الفنانين بسبب صعوبتها إلا انه حقق نجاحا كبيرا من خلالها، وتميز بها، وأبرز ما قدمه من أعمال هو شخصية الخديوى إسماعيل في مسلسل "بوابة الحلواني" وعمرو بن العاص في فيلم "الرسالة".



محمد وفيق اتجه إلى الدراما بعد تألقه السينمائي، وشارك في بطولة العديد من الأعمال التلفزيونية الهامة منها "بوابة الحلواني"، و"حنين وحنان"، و"ليالي الحلمية"، و"رأفت الهجان"، و"الأصدقاء".



تزوج محمد وفيق من الكاتبة والممثلة كوثر العسال واستمر زواجهما حتى توفيت في نهاية عام 2013.