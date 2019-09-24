من الأمراض الوراثية.. تعرف على أبرز أعراض وأسباب الإصابة بـ الإكزيما.. الربو وحمى القش من بين أبرز 6 مضاعفات خطيرة تحدث لك بسببه.. وهكذا يتم تشخيصه وعلاجه

حكة وبشرة جافة.. أبرز أعراض الإصابة بـ الإكزيما

أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بـ الإكزيما

6 مضاعفات خطيرة تحدث لك عند إصابتك بالإكزيما.. أبرزها عدم النوم بشكل منتظم

طرق تشخيص الإصابة به.. 6 طرق فعالة لعلاجها.. المضادات الحيوية أكثرها شيوعا

أعراض الإصابة بـ الإكزيما

أسباب الإصابة بـ الإكزيما



عوامل تزيد من خطر الإصابة بـ الإكزيما

مضاعفات خطيرة تصيبك بسبب الإكزيما

ويبدأ أحد الأمراض الجلدية، ويدعى الالتهاب الجلدي العصبي بإصابة رقعة من الجلد بالحكة، ومع الوقت، يزيد الشعور بالحكة، قد تتسبب هذه الحالة في أن يصبح الجلد المصاب حائل اللون، وسميكًا، وقاسي الملمس.

طرق تشخيص الإكزيما

طرق علاج الإكزيما



يعتبر التهاب الجلد التأتبي، أو ما يعرف باسم الإكزيما، وهي حالة يحدث فيها احمرار الجلد مع الشعور بالحكة، حالة مرضية شائعة لدى الأطفال، لكن يمكن أن تحدث في أي مرحلة عمرية، وتعد الإكزيما مرضًا مزمنا، ويميل لأن يظهر على شكل نوبات كل فترة، وقد يكون مصحوبًا بالربو أو حمى القش.ولم يتم اكتشاف أي علاج للإكزيما (التهاب الجلد التأتبي)، لكن يمكن لبعض العلاجات وإجراءات العناية الذاتية أن تخفف من الحكة وتمنع من تفشي المرض، والتي تشمل استخدام الصابون الخالي من الكيماويات، وترطيب الجلد، ووضع الكريمات والمراهم الطبية.وتتنوع علامات وأعراض التهاب الجلد التأتبي (الإكزيما) بشكل كبير من شخص لآخر، وتشمل:1- وجود بشرة جافة2- المعاناة من حكة شديدة خاصةً ليلًا.3- ظهور بقع ذات لون أحمر إلى بني رمادي، خاصة على اليدين والقدمين والكاحلين أو الرسغين والرقبة وأعلى الصدر والجفنين المرفقين والركبتين، والوجه وفروة الرأس.4- نتوءات صغيرة بارزة في الجلد، مع تسريب سائل منها عند تقشيرها.5- وجود جلد سميك ومتشقق وقشري.6- المعاناة من حساسية، والتورم عند الخدش.ويبدأ التهاب الجلد التأتبي "الإكزيما" غالبًا قبل سن 5 سنوات وقد يستمر إلى فترة المراهقة، والبلوغ، بالنسبة لبعض الأشخاص، فإنه يحتدم دوريًا ثم يختفي لبعض الوقت، ويمكن أن يستمر لعدة سنوات.ويساعد الجلد الطبيعي في الحفاظ على الرطوبة وحماية الجسم من البكتريا، والمهيجات ومسببات الحساسية، وترتبط الإكزيما بتغير جيني في طبيعة الجلد الذي خلق لها، وهو الأمر الذي يؤثر على قدرة الجلد في توفير الحماية المذكورة، ويؤدي هذا الأمر إلى جعل جلدك عرضة للعوامل البيئية، والمهيجات ومسببات الحساسية.وربما تلعب الإكزيما دورا في حدوث حساسية الجلد تجاه بعض الأطعمة، والتي يمكن أن تكون سببا في الإصابة بالإكزيما لدى بعض الأطفال، والمراهقين.وقد تحتاج إلى زيارة الطبيب إذا كنت أنت أو طفلك تعانيان من هذه الأعراض على الفور، ومن أبرزها:1- الشعور بعدم الراحة لدرجة أن الحالة تؤثر على النوم والأنشطة اليومية.2- لديك عدوى جلدية، وهناك يجب أن تبحث عن الخطوط الحمراء، والقشور الصديدية والصفراء.3- تستمر في الشعور بالأعراض بالرغم من استخدام العديد من العلاجات المنزلية.وفي هذه الحالات السابقة عليك باللجوء إلى الطبيب على الفور سواء كنت أنت من تعاني من الأعراض أو طفلك إذا كان الطفح يبدو مصابًا بعدوى.يُعد عامل الخطورة الأساسي للإصابة بـ الإكزيما (التهاب الجلد التأتبي) هو وجود تاريخ شخصي أو عائلي من الإصابة بـ الإكزيما، أو حساسية، أو حمى القش، أو الربو.وهناك بعض المضاعفات التي يمكن أن تصيبك جراء الإصابة بـ الإكزيما، وقد تتضمن هذه المضاعفات ما يلي:1- الربو وحمى القش:وتسبق الإكزيما هذه الحالات في بعض الأحيان، ويصاب أكثر من نصف مرضى التهاب الجلد التأتبي من الأطفال الصغار بالربو وحمى القش ببلوغهم سن 13 عامًا.2- تقشر وحكة جلدية مزمنة:3- الالتهابات الجلدية:الحكة المستمرة تنتج عنها جروح في الجلد، وتكون التقرحات، وتشققات مفتوحة، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بعدوى ناجمة عن بكتيريا أو فيروس، بما في ذلك فيروس الهربس البسيط.4- التهاب جلد اليدين التهيجي:وتصيب هذه الحالة من المصابين بمرض الإكزيما بصفة خاصة الأشخاص الذين يتطلب عملهم بلل أيديهم وتعرضها إلى الصابون ومنتجات التنظيف والتعقيم القاسية أغلب الأحيان.5- التهاب الجلد التماسي الأرجي:تُعد هذه الحالة أكثر شيوعًا في الأشخاص المصابين بالتهاب الجلد التأتبي الإكزيما.6- مشكلات في النوم:وقد تسبب دورة الحكة الشديدة، والخدش عدم حصول المصاب بالإكزيما بمشكلات في الحصول على عدد ساعات نوم طويلة.ولا توجد اختبارات معملية مطلوبة لتشخيص الإصابة بالتهاب الجلد التأتبي الإكزيما، فسوف يتمكن الطبيب على الأرجح من التوصل لتشخيص الحالة عن طريق فحص جلدك ومراجعة تاريخك الطبي، وقد يستخدم أيضًا اختبار الرقعة أو غيره من الاختبارات لاستبعاد الأمراض الجلدية الأخرى أو للكشف عن الحالات الأخرى التي تصاحب الإكزيما.إذا شككت أن الطفح الجلدي لدى طفلك ناتج عن أحد الأطعمة، فاخبري الطبيب واستفسري عن اكتشاف إحتمالية إصابتك بالحساسية ضد الطعام.وقد يكون التهاب الجلد التأتبي مستديمًا، قد تحتاج إلى تجربة أنواع علاجات مختلفة على مدى شهور أو سنوات للسيطرة عليه، وقد تعود العلامات والأعراض مرة أخرى حتى إذا كان العلاج ناجحًا.ومن المهم التعرف على الحالة مبكرًا حتى تبدأ العلاج، إذا لم يساعد الترطيب بصورة منتظمة وغيرها من خطوات الرعاية الذاتية، فقد يقترح طبيبك واحد أو أكثر من أنواع العلاج التالية للسيطرة على الإكزيما، وتشمل:1- الكريمات المكافحة للحكة والمساعدة في إصلاح البشرة:قد يصف طبيبك كريم الكورتيكوستيرويد أو المرهم منه، حيث يجب أن يستعمل ذلك حسب التوجيهات، بعد الترطيب، قد يؤدي الاستخدام المفرط لهذا العقار إلى أعراض جانبية تشمل ترقيق الجلد.2- عقاقير لمكافحة العدوى:وقد يصف طبيبك كريمًا من المضاد الحيوي إذا كان جلدك يعاني عدوى بكتيرية أو قرحًا مفتوحة أو شقوقًا، كما قد يصف الطبيب تعاطي مضادات حيوية فموية لفترة قصيرة لعلاج الالتهاب.3- الأدوية الفموية المكافحة للالتهاب:وفي الحالات الأكثر حدة، قد يصف الطبيب أدوية الكورتيكوستيرويدات الفموية، كدواء بريدنيزون، وهذه الأدوية فعالة ولكن لا يمكن استخدامها لفترة طويلة بسبب أعراضها الجانبية الخطيرة المحتملة.4- علاجات احدث لـ الإكزيما الحادة:قامت إدارة الغذاء والدواء (Food and Drug Administration) بالموافقة على عقار جديد بيولوجي بالحقن (أجسام مضادة أحادية النسيلة)، ويدعى دوبيلوماب (دوبيكسينت). يُستخدم هذا العقار لعلاج المصابين بداء مزمن لا يستجيب بشكل جيد لخيارات العلاج الأخرى، وهو دواء جديد، لذا لا يوجد سجل تاريخي طويل له فيما يخص مدى مساعدته للأشخاص المصابين، وأظهرت الدراسات أنه آمن إذا ما تم استخدامه بحسب التوجيهات، إلا أنه باهظ الثمن.5- الضمادات المبلّلة:ويتضمن العلاج الذكي المكثف لعلاج التهاب الجلد التأتبي تغطية المنطقة المصابة الكورتيكوستيرويدات الموضعية وضمادات مبللة، وأحيانًا ما يتم إجراء ذلك في المستشفى للأشخاص الذين يعانون الآفات واسعة الانتشار.6- العلاج بالضوء:ويستخدم هذا العلاج مع الأشخاص الذين لم تتحسن حالتهم الصحية بعد تناول العلاج الموضعي أو من يصابون بالالتهابات سريعًا بعد تناول العلاج. يتضمن النموذج الأبسط للعلاج بالضوء (المعالجة الضوئية) تعريض الجلد لكميات تخضع للسيطرة من ضوء الشمس الطبيعي، وتستخدم النماذج الأخرى الأشعة فوق البنفسجية الصناعية أ (UVA) والأشعة البنفسجية ذات النطاق الضيق ب (UVB) إما بمفردها وإما مع تناول الأدوية.وعلى الرغم من فعاليتها، فإن العلاج بالضوء لفترة طويلة له آثار ضارة، بما في ذلك الشيخوخة المبكرة للجلد وتزيد خطر الإصابة بسرطان الجلد، ومن أجل هذه الأسباب، يقل استخدام المعالجة الضوئية مع الأطفال الصغار ولا يتم تقديمها للرضع.