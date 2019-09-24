تحذير.. لا تُحمِّل تحديث iOS 13 إذا كنت تلعب Fortnite أو PUBG

أطلقت شركة آبل الأمريكية منذ أيام أحدث نسخة من نظام تشغيلها الجديد iOS 13 لمعظم أجهزتها من آيفون و آيباد، إلا أن عاشقى لعبتى Fortnite و PUBG لن يتمكنوا من الإستمتاع بالتجربة.



وبحسب موقع ذا فيرج التقنى، واجه عدد ليس بالقليل من عشاق آبل مشاكل عدة مع تحديث iOS 13، من بطء فى الجهاز ونفاذ سريع للبطارية، الأمر الذى لن يمكن محبو اللعبيتن من قضاء الوقت المعتاد فى اللعب.



وفى محاولة لإنقاذ الموقف ستطرح آبل تحديث iOS 13.1 من أجل حل تلك المشاكل، لذلك ستوجب على اللاعبين عدم التحديث من iOS 12 إلى iOS 13، والإنتظار للأسبوع القادم لحين صدور النسخة الأحدث.



وغرَّد اللاعبون على تويتر يظهرون تجربتهم مع تعطل زر إطلاق النيران فى اللعبة، بسبب بطء نظام التشغيل، ولتحذير الآخرين أيضًا.