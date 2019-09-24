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رياضة

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد احتلاله المركز الرابع ضمن أفضل لاعبي العالم

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 03:27 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل تويتر هشتاج #صلاح بعد احتلاله المركز الرابع في التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم بعد ليونيل ميسي وفان دايك وكريستيانو رونالدو.

الهاشتاج تم تدشينه ايضا، بسبب تصويت الاعلامي هاني دانيال، ممثل مصر في المسابقة، لاختيار صلاح ثالثا بعد ماني وكريستيانو.

وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي

‏بيسألوا صامويل ايتو في الحفله انهارده مين افضل لاعب قالهم بالحرف صلاح و ماني بس هما مش موجودين هنا و انت يا عره بتختار ابن بلدك التالت ‎#صلاح

‏‎جوائز الفيفا أصبح فيهم الكثير من المُجاملة أعتقد أن ‎#صلاح أو ‎#ماني كانا الأجدر بها فهما قد فعلا في الموسم الماضي أكثر وأعظم مما فعل ‎#ميسي

‏وجود ‎#صلاح بين هؤلاء النجوم الكبار في العالم .... يرفع الرأس

‏قمة العار ان ممثل مصر الاعلامى يصوت ل ‎#صلاح في المرتبة الأخيرة بعد ‎#رونالدو و ‎#ماني

‏أيضا لا نكذب على انفسنا ‎#صلاح و ‎#ماني قدموا موسم أفضل من ‎#كريستانو بفرق شاسع وبطولات افضل الظلم واضح وضوح الشمس الجائزه بتفقد مكانتها.

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