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أخبار البلد

بـ كت.. غادة عادل تتألق بصحبة لانا الجندي وإنجي علي في مهرجان الجونة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 03:32 ص
غادة عادل
غادة عادل
مصطفى كرم
شاركت الفنانة غادة عادل جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام علي هامش مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وظهرت غادة عادل برفقة الاعلاميتين لانا الجندي وانجي علي، علي هامش لقاءات مهرجان الجونة السينمائي، في الصورة وهي ترتدي كت باللون الرصاصي مع وضع ميك اب خفيف علي وجهها مع إسدال شعرها على كتفيها.

ولقيت صورة غادة عادل اعجاب عدد كبير من متابعيها عبر انستجرام.

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري:قمر الجونة

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