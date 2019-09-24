ترامب يعرض الوساطة بين الهند وباكستان بشأن كشمير

عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، التوسط بين بلاده والهند، بشأن إقليم كشمير.



وقال دونالد ترامب خلال اجتماعه مع خان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك: "إذا أردتم أنتم ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التوسط في اتفاق بشأن كشمير، فإنني على أتم الاستعداد لذلك".



وأردف دونالد ترامب، قائلا "أعتقد أنني سأكون محكما جيدا للغاية".



وبدوره ردّ رئيس وزراء باكستان: "تتطلع باكستان الى الولايات المتحدة لكي تخمد النيران المشتعلة في العالم".



وأعلنت الهند، في 5 أغسطس الماضي، إلغاء المادة 370 من الدستور، التي تمنح ولاية "جامو كشمير" استقلالا ذاتيا منذ أكثر من نصف قرن، بما يشمل استصدار قوانين وتشريعات محلية. وكان من ضمن هذه القوانين منع أي شخص ليس من سكان الإقليم من الإقامة أو الحصول على عقارٍ فيه.