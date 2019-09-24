صدمة.. الأصوات العربية تتخلى عن محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب بالعالم

احتل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، المركز الرابع في ترتيب أفضل لاعب في العالم عام 2019، وذلك بعد نهاية حفل الأفضل فى العالم الذي أقيم على مسرح "لا سكالا" التاريخي بمدينة "ميلانو" الإيطالية.



وتوج ليونيل ميسي قائد برشلونة ومنتخب الأرجنتين بجائزة أفضل لاعب رسميا، متفوقا على مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس.



وأشار الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى أن ميسي حصل على 46 نقطة، أما فان دايك فجاء ثانيا بـ38 نقطة وتلاه رونالدو بـ36 نقطة.



وفي المركز الرابع جاء محمد صلاح بـ26 نقطة متفوقا على زميله في ليفربول ساديو ماني الذي جاء خامسا بفارق ثلاث نقاط فقط، وجاء في المركز السادس جاء كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بـ17 نقطة.



وعن الجوائز الفردية في الحفل السنوي فقد حُسمت بناء على التصويت النسبي للجماهير والصحفيين والمدربين وقادة الفرق ، وهناك بعض المنتخبات التي اكتفت بصوت واحد بمدربها او قائدها.



وقد كشف الاتحاد الدولي عن قائمة المشاركين في التصويت للأفضل ، وكانت الصدمة ان أغلب الأصوات العربية لم تذهب لمحمد صلاح.



وجاءت اختيارات الدول العربية كالاتي:



مصر



الصوت الإعلامي اختار ساديو ماني ثم كريستيانو رونالدو واخيرا محمد صلاح.

ولم يتم تصويت مدرب الفراعنة بسبب اقالة خافيير اجيري.



الجزائر



جمال بلماضي المدير الفني اختار صلاح ثم ماني ثم فان دايك

رياض محرز كابتن المنتخب ،اختار ميسي ، ماني ، صلاح

الصوت الاعلامي: فان دايك ، رونالدو ، ماني



المغرب

الصوت الإعلامي: ماني ، صلاح ، ميسي

لم يتم تصويت قائد المنتخب والمدرب لرحيل هيرفي رينارد عن المنتخب عقب امم افريقيا .



تونس

الان جيريس المدير الفني قبل رحيله: رونالدو ، مبابي ، ماني

وهبي الخزري كابتن المنتخب: رونالدو، ماني ، مبابي

الصوت الإعلامي: فان دايك، ماني ، رونالدو



موريتانيا



مارتينز دا سيلفا المدير الفني: دي يونج ، مبابي ، ميسي

عبد الله با الكابتن: دي ليخت ، مبابي ، هازارد

الصوت الإعلامي: ماني ، محمد صلاح ، فان دايك



السودان



زدرافكو لوجاروشيتش المدير الفني: ميسي ، فان دايك ، ماني

نصر الدين الشغيل الكابتن: فان دايك ، ميسي ، رونالدو

الصوت الإعلامي: ميسي ، صلاح ، فان دايك



الصومال



بشير هاي فورد المدير الفني: رونالدو ، دي ليخت ،هاري كين

الصوت الإعلامي: صلاح ، ميسي ، ماني



جزر القمر



علي مباييه كامارا المدير الفني : ماني ، رونالدو ، فان دايك

الفاردو بن نابوهان الكابتن : صلاح ، ماني ، رونالدو



جيبوتي



نور الدين الجرسلي المدير الفني : ماني ، هازارد ، رونالدو

القائد: صلاح ، مبابي ، ميسي



السعودية



هيرفي رينار المدير الفني: مبابي ، ميسي ، فان دايك

عمر هوساوي الكابتن: ميسي ، فان دايك ، مبابي

الصوت الإعلامي: فان دايك ، رونالدو، ميسي



الامارات



فان مارفيك المدير الفني: صلاح ، ميسي ، فان دايك

إسماعيل مطر قائد المنتخب: فان دايك ، صلاح ، ماني

الصوت الإعلامي: فان ديك، ميسي ، رونالدو



الاردن



فيتال بور كليمانس المدير الفني: ، رونالدو ، فان دايك ، ميسي

الصوت الإعلامي: ميسي ، فان دايك ، رونالدو



الكويت



الصوت الإعلامي: فان دايك ، صلاح ، ميسي



لبنان



ليفيو كيوبوتاريو المدير الفني: هازارد ، هاري كين، ميسي

حسن معتوق الكابتن: ميسي ، مبابي ، محمد صلاح

الصوت الإعلامي: ميسي ، محمد صلاح ،رونالدو



العراق



الصوت الإعلامي: ميسي ، فان دايك ، رونالدو



اليمن



الصوت الإعلامي: ميسي ، صلاح ، رونالدو



البحرين



دي سوزا المدير الفني: رونالدو ، ميسي ، فان دايك

سيد محمد الكابتن: فان دايك ، هاري كين ، ميسي

الصوت الإعلامي: فان دايك ، صلاح، رونالدو



عمان



احمد مبارك قائد المنتخب: صلاح ، ميسي ، دي يونج

الصوت الإعلامي: فان دايك ، ميسي ، رونالدو



قطر



فيليكس سانشيز المدير الفني: ميسي ، رونالدو ، صلاح

حسن الهيدوس قائد المنتخب: ميسي ، فان دايك، ماني