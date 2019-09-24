ريال مدريد تحتفل باكتساح لاعبيها التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في العالم.. بهذه الطريقة

احتفل فريق ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على إنستجرام بوجود 4 لاعبين من الفريق ضمن التشكيلة المثالية المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (أفضل 11 لاعب بالعالم).



وتواجد من فريق ريال مدريد قائد الفريق وقلب دفاعه سيرجيو راموس، ولوكا مودريتش لاعب الوسط ، و ايدين هازارد الوافد الجديد ، و مارسيلو الظهير الايسر .



وعلق حسابريال مدريد علي الصورة " لدينا 4 لاعبين في فيفا".



وجاءت القائمة على النحو الأتي.



حارس مرمى | أليسون بكير .. ليفربول



قلب دفاع | سيرجيو راموس .. ريال مدريد



قلب دفاع | ماتياس دي ليخت . يوفنتوس



قلب دفاع | فيرجيل فان دايك .. ليفربول



ظهير أيسر | مارسيلو .. ريال مدريد



لاعب وسط | لوكا مودريتش .. ريال مدريد



لاعب وسط | فرينكي دي يونج .. برشلونة



مهاجم | كيليان مبايي .. باريس سان جيرمان



مهاجم | ليونيل ميسي .. برشلونة



جناح | إدين هازارد ... ريال مدريد