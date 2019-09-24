فرصة.. اشترى iPhone 8 Plus بـ 6600 جنيه.. تعرف على السر

تعرف هواتف آيفون الشهيرة بأسعارها الباهظة دائمًا سواء الإصدارات القديمة او الجديدة، خاصةً مع إطلاق آبل لأحدث أجهزتها، وقررت تخفيض الأسعار للعديد من الأجهزة على رأسها iPhone 8 Plus، مقابل 549 دولارا، إلا أنه يمكنك الحصول عليه بـ 400 دولار أمريكى فقط.



وبحسب موقع "ذا فيرج"، يمكنك الحصول على الهاتف مقابل هذا السعر من موقع ebay الشهير، مقابل 400 دولار فقط، حيث الهاتف أُعيد تجديده وعليه ضمان من آبل لمدة 90 يومًا فقط، مقابل سعر 6600 جنيه مصري، أى بنصف الثمن.



ويتميز هاتف iPhone 8 Plus بأداء مميز خاصةً بطاريته القوية التي تدوم حتى نهاية اليوم، عكس معظم هواتف آيفون التي تنفذ بطارياتها سريعًا.



يمكنك شراء الهاتف فى ثلاثة الوان هم الذهبى، السيلفر، والأسود، عبر هذا الرابط



https://www.ebay.com/itm/Apple-iPhone-8-Plus-64GB-GSM-Unlocked-Smartphone/253478667538