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فن

نرمين الفقي عن الراحل محمود عبد العزيز: مش هيتعوض

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 05:10 ص
نرمين الفقي
نرمين الفقي
مصطفى كرم
كشفت الفنانة نرمين الفقي عن أفضل أعمالها الدرامية والتي تجمعها مع الراحل الفنان محمود عبد العزيز بمسلسل جبل الحلال.

ونشرت نرمين الفقي عبر إنستجرام  صورة لها مع الراحل الفنان محمود عبد العزيز من كواليس مسلسل جبل الحلال.

وعلقت نرمين الفقي علي الصورة : "من اجمل المسلسلات الي قلبي مع النجم الجميل المحترم محمود عبد العزيز في مسلسل جبل الحلال اللي مَش هيتعوض، هو ونجوم آخرين رحلوا عنا، لكن أعمالهم ستظل مدرسه نتعلم #منها الله يرحمكم ويرحم جميع موتانا".

ولقيت الصورة ردود فعل واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين" فعلا محمود عبد العزيز فنان لا يعوض رحمة الله علية "و" اللهم امين محمود عبد العزيز لن يتكرر "و" بعشق المسلسل ده اوي ومش بمل منه".

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