أمريكا تشكر بريطانيا وفرنسا وألمانيا لاتهامهم إيران بالهجوم على أرامكو

شَكَرَ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، لبريطانيا وفرنسا وألمانيا، توضيحها مسئولية إيران عن هجوم أرامكو وتأثير ذلك على المنطقة والعالم.



وقال مايك بومبيو،في تصريحات على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نشكر بريطانيا وفرنسا وألمانيا لإعلانها الواضح عن مسؤولية إيران عن الهجمات على منشآت أرامكو في السعودية وتأثيرها على المنطقة والعالم".



وأضاف مايك بومبيو: "ندعو كل الدول للانضمام من أجل إدانة أفعال إيران".



وكانت الحكومات الثلاث قد قالت أمس في بيان مشترك بعد لقاء جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "حان الوقت لإيران كي تقبل بإطار مفاوضات طويل الأمد على برنامجها النووي وكذلك على القضايا الأمنية الإقليمية، والتي تشمل برامجها الصاروخية".



وأضاف البيان أنه "من الواضح بالنسبة إلينا أن إيران تتحمّل مسئولية هذه الهجمات. ليس هناك تفسير آخر". داعيا طهران إلى "الإحجام عن خيار الاستفزاز والتصعيد".



وتابع أن "الهجمات تسلط الضوء على الحاجة الى وقف التصعيد في المنطقة من خلال الجهود الدبلوماسية المستمرة والانخراط مع جميع الأطراف".

