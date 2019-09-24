مبقاش سر لأصالة تقترب من 9 ملايين مشاهدة

أقتربت أغنية "مبقاش سر" للفنانة" أصالة نصري، من كسر حاجز الـ 9 مليون مشاهدة، على القناة الرسمية لـ أصالة، عبر موقع اليوتيوب.



وتقول كلمات الأغنية :"مبقاش سر ..اختياراتي تمللى تندم .. وما بوصلش لحاجة تسر .. مبقاش سر .. كل ما احاول يوم اتقدم ..

برجع تانى محلك سر... قلبى تاعبنى بحكم العادة .. و الأيام عمالة تمر .. دايما يشرب قهوته سادة .. و يرجع يشكى الطعم المر .. دايما يختار سكة وجعى و يجرى عليها .. ويخلينى حكاية الناس تفضل تحكيها".



وأما اقوله يا قلبى أرحمنى يقوللى انا حر .. حر فى نفسك فيا أنا لأ .. أنا أنسانة و ليا الحق .. أنى اعيش العمر سعيدة .. انت زعلت ؟؟ .. طب خلينى اعيشلى يومين مش لازم عمر".



"مبقاش سر" كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع ووتريات:فهد، وتنفيذ وتريات تامر غنيم، وهي أغنية ضمن أغاني البوم أصالة الأخير "في قربك".