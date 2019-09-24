أخبار الفن| سر بكاء شيرين عبد الوهاب وتقبيل يد زوجها أمام السعوديين.. عرض فيلم نورا تحلم لـ هند صبري

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:





تعرف على سر بكاء شيرين عبدالوهاب بحفل جدة

أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب، مساء أمس الأثنين حفل غنائي في جدة ضمن فعاليات الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، وشهد هذا الحفل حضور جماهيري كبير جدًا خاصة وإنه جاء بعد فترة غياب لشيرين عن إحياء الحفلات الغنائية.

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بحضور منى زكي.. ناهد السباعي تتألق في عرض هذه ليلتي بـ مهرجان الجونة

بدأ العرض العالمي الأول لفيلم "هذه ليلتي" بـمهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس، حيث ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة.





شيرين عبد الوهاب ترد لأول مرة على شائعات حملها.. وتكشف الحقيقة

تداول عدد من جمهور ومحبي الفنانة شيرين عبد الوهاب، مقطع فيديو قصير، من حفلها الذي أحيته ليلة أمس، الإثنين 23 سبتمبر، في مدينة جدة السعودية، ضمن سلسلة حفلات اليوم الوطني للسعودية الـ89.



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اليوم.. عرض فيلم نورا تحلم لـ هند صبري بـ مهرجان الجونة السينمائي

وصلت الفنانة هند صبري، وفريق عمل فيلم "نورا تحلم" أمس إلى الجونة لعرض الفيلم اليوم الثلاثاء، في المسابقة الرسمية ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

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شيرين تقبّل يد زوجها حسام حبيب.. فيديو

قالت شيرين أثناء الحفل :" كلنا بنمر بفترات صعبة وأنا إنسانة .. لكن أنا جيت النهاردة عشانكوا عشان انتوا عايزيني أجي"، من ثم طلبت من حسام الصعود على خشبة المسرح والحديث بدلاَ منها حتى لا تلحق بها الأزمات مجددًا، وقامت بتقبيل يده بلافتة رومانسية منها.

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