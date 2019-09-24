تامر عبد المنعم يكشف علاقته بمحمد علي ومقابلة الأخير القنصل القطري.. اعرف الحكاية

كشف الفنان تامر عبد المنعم علاقة بالمقاول محمد علي قائلا: "أنه يعرفه منذ 3 سنوات بسبب فيلم البر الثاني الذي لم يلقى نجاحات في دور العرض ما دعاه إلى العمل معهم لإنجاح الفيلم بعد التواصل معه من صناع الفيلم وكان من بينهم المقاول محمد علي الذي دعاه للعشاء في أحد المطاعم الكبرى بالقاهرة.



وأضاف تامر عبد المنعم قائلا: "أنه لاحظ ظهور الفنان محمد علي ببعض الوسائل الإعلامية يهاجم رجال القوات المسلحة المصرية ما دعاه للرد عليه وعدم قدرته على السكوت في ظل المساس بمؤسسات الدولة".



وأكد تامر عبد المنعم عبر فيديو له عبر صفحته على فيس بوك أن محمد علي لا يملك دليل إدانة واحد على القوات المسلحة وتوجد جميع الأوراق التي تثبت أن محمد على أخذ حقه كاملا من القوات المسلحة المصرية.



ووجه له سؤال قائلا: "اعترفت انك مواطن بسيط وفي منطقة شعبية وأصبحت مليونير بدون واسطة او محسوبية " وبعت جميع أملاك وسافرت اسبانيا واستقريت هناك ومحدش منعك".



وتابع قائلا "في الفيديو الاول قولت انك خريج دبلوم وانا مش بتاع سياسة، وفجأة تدعو لـ ثورة يا ظالم ".



وأضاف: "اتحداك انك تنكر انك قابلت القنصل القطري بأسبانيا وهو اللي نصحك دا اللي خلاني اشم ريحة عفة من فيديوهاتك خليك جدع ورد عليا بالأدلة ".