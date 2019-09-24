صدمة لجماهير الأهلي .. تعرف على إصابة مروان محسن ومدة غيابه

تعرض مروان محسن ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لإصابة قوية في كرة مشتركة خلال مباراة سموحة ، أول لقاء بالدوري للفريق ، خرج على اثرها من الملعب ، وانتقل الى المستشفى.



وكشفت الأشعة على عظام الوجه ، التي خضع لها اللاعب ، باصابة اللاعب بكسر في عظمة الوجه ، وضرورة خضوعة لجراحة اليوم الثلاثاء.



ومن المنتظر أن يغيب اللاعب عن الفريق لمدة تترواح من 5 إلى 6 أسابيع ، واستخدام واقي للوجه عند العودة للمباريات حتى التأكد من سلامته تماما.



وأصيبت جماهير الأهلي بصدمة بعد التأكد من غياب اللاعب لمدة ليست قصيرة ، مما يؤثر على الفريق في منافساته المحلية والافريقية في ظل اصابة عدد اخر من اللاعبين.



وحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في المسابقة بعد الفوز على سموحة بهدف نظيف أحرزه رمضان صبحي.