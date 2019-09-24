نجمة النجوم.. جمهور سمية الخشاب يتغزل في أحدث إطلالاتها

شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها بصورة جديدة لها عبر إنستجرام.وظهرت سمية الخشاب في الصورة وهي تضع مكياجا جذابا ارتكز على الألوان الهادئة ورسمة العين، فيما اعتمدت على خصلات شعرها السوداء المموجة و المنسدل على كتفيها، ولم تتكلف سمية الخشاب فى ارتداء إكسسسوارات.واعتمدت سمية الخشاب علي ابراز انوثتها بارتدائها فستان مكشوف الأكتاف وعلقت على الصورة: "صباح التفائل".ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "صباح الجمال" و "صباح النور السرور" و "نجمة النجوم".