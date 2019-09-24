بعد سنة جواز.. مديرة مدرسة ثانوية تخون زوجها مع طالب في أمريكا

لم تستطع تلك السيدة أن تحافظ على حياتها مع زوجها بالرغم من مكانتها المرموقة كمديرة لمدرسة ثانوية أمريكية شهيرة، وذلك بعدما تورطت فى علاقة جنسية مع أحد الطلاب عقب مرور سنة واحدة على زواجها.





تعود تفاصيل تلك الفضيحة الأخلاقية، بعدما ألقت السلطات القبض بولاية كنتاكى الأمريكية القبض على هالى ريد البالغة من العمر 38 عامًا، بتهمة ممارسة الجنس مع طالب 8 مرات.





أدينت هالى لاستغلالها التلميذ القاصر (17 عاما) لممارسة الجنس معها رغمًا عنه، فى أماكن متفرقة من المدرسة، لتقرر المحكمة تغريمها 25 ألف دولار أمريكى مع بدء التحقيقات.





جريج سيمز محامى ريد ادعى أمام المحكمة بأن التهم الموجهة لموكلته غير قانونية، لأن ما حدث مع الطالب كان برضا كامل منه لا بإرغامه على ذلك.





واستند المحامى على أنه بموجب قانون ولاية كنتاكي يمكن لأي شخص يتجاوز سن 16 عامًا الموافقة على ممارسة الجنس مع من يريد، وفى نفس الوقت استغرب تواجد قانون يدين أى شخص يشغل منصبًا يمارس الجنس مع شخص دون سن 18 عامًا، يدان بجريمة الاغتصاب.



