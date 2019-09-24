بعد مساندة الجميع.. رسالة مؤثرة من مؤمن زكريا لمحبيه

وجه مؤمن زكريا لاعب الأهلي رسالة لجميع اللاعبين والرياضيين والفنانين والجماهير ، ومختلف الفئات التي حرصت على دعمه ومساندته عقب تصريحاته بشأن مرضه.



وحرص مؤمن زكريا على توجيه الشكر للجميع ، عبر حسابه الشخصي على التويتر من ألمانيا ، قائلا: شكرا لكل الناس على الدعم المتواصل، نسألكم الدعاء.



مؤمن زكريا يطير إلى ألمانيا لبدء رحلة علاجه



وكان مؤمن زكريا قد غادر، إلى ألمانيا، الخميس الماضي، لبدء رحلته العلاجية ، والتي يتحمل تكاليفها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، على الرغم من عدم قيد اللاعب في القائمة المحلية.