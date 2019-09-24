ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد مساندة الجميع.. رسالة مؤثرة من مؤمن زكريا لمحبيه

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:05 ص
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
ريهام بكير
وجه مؤمن زكريا لاعب الأهلي رسالة لجميع اللاعبين والرياضيين والفنانين والجماهير ، ومختلف الفئات التي حرصت على دعمه ومساندته عقب تصريحاته بشأن مرضه.

وحرص مؤمن زكريا على توجيه الشكر للجميع ، عبر حسابه الشخصي على التويتر من ألمانيا ، قائلا: شكرا لكل الناس على الدعم المتواصل، نسألكم الدعاء.

مؤمن زكريا يطير إلى ألمانيا لبدء رحلة علاجه

وكان مؤمن زكريا قد غادر، إلى ألمانيا، الخميس الماضي، لبدء رحلته العلاجية ، والتي يتحمل تكاليفها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، على الرغم من عدم قيد اللاعب في القائمة المحلية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤمن زكريا .. رسائل مؤثرة من مشاهير الكرة لمؤازرة الحراق: بانتظارك يا بطل وستعود أقوى

الأهلي يكشف التفاصيل .. كل ما تريد معرفته عن مرض وعلاج مؤمن زكريا

على الحلوة والمرة.. رسالة مؤثرة من عماد متعب لـ مؤمن زكريا قبل سفره للعلاج فى ألمانيا

كيف يتحمل الأهلي تكاليف علاج مؤمن زكريا وقيمة تعاقده دون ارتباط رسمي؟

ننشر تفاصيل جلسة محمود الخطيب مع مؤمن زكريا

مؤمن زكريا يطير إلى ألمانيا لبدء رحلة علاجه

ترشيحاتنا

إنقاذ طفلة من أسفل عجلات قطار بعد أن حملها والدها وقفز بها.. مشهد مرعب

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد احتلاله المركز الرابع ضمن أفضل لاعبي العالم

بملابس البيت.. ميريهان حسين تشعل إنستجرام

بـ فستان رائع... شيرين عبد الوهاب تبهر جمهورها بإطلالتها في السعودية

في ذكرى ميلاد درية أحمد.. لماذا غضبت من ابنتها سهير رمزي؟

بإطلالة مبهجة.. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها فى الجونة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إطلالاتها المثيرة للجدل في مهرجان الجونة.. شاهد أحدث ظهور لـ منى زكي

بإطلالة مبهجة.. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها فى الجونة.. صور

صدمة.. الأصوات العربية تتخلى عن محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب بالعالم