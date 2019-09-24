في الذكرى الـ 62 لافتتاح ملعب كامب نو.. 10 معلومات لا تعرفها عنه

بمجرد ذكر كلمة كامب نو أول ما يأتى فى ذهنك هو ملعب فريق برشلونة الإسبانى الشهير، الذى يعد هذا الملعب ملعبه الرسمى، خاصةً أنه شهد العديد من المباريات الأسطورية أشهرها كلاسيكو الأرض المعتاد بين الفريق الكتالونى وريال مدريد.





ولا يعرف الكثير أهم المعلومات عن هذا الملعب الأسطوري، الذى يوافق اليوم 24 سبتمبر الذكرى الـ 62 افتتاحه، خاصةً أنه أكبر ملعب فى أوروبا بالكامل.





وفيما يلى نستعرض أبرز المعلومات عن الـ كامب نو:





1- يقع الملعب لمنطقة ليس كورتس بمدينة برشلونة، بإقليم كتالونيا الإسباني.





2- افتتح في 24 سبتمبر 1957 بعد 3 سنوات من عمليات البناء التي بدأت في 28 مارس 1954.





3- يتسع الملعب لحوالي 99,354 ألف متفرج، مما يجعله أكبر ملعب كرة قدم في قارة أوروبا.





4- هو الملعب الرئيسي لنادي برشلونة الإسبانى.





5- كان المهندس المسؤول عن البناء هو فرانسيس فميتجانس ميرو وجوزيف سوتيرنس مورى بالتعاون مع لورنزو جارسيا باربون، وقدرت تكلفة المشروع بنحو 288 مليون بيزيتا.





6- كانت سعة الملعب وقت الإفتتاح 37 ألف شخص، إلا أن 80 ألف حضروا الحدث بالرغم من عدم إكتمال بناء الملعب.





7- تعنى كلمة الكامب نو بالإسبانية الملعب الجديد.





8- في 18 سبتمبر 2007 تم اختيار المهندس المعماري البريطاني نورمان فوستر وشركته، لإعادة بناء الملعب وزيادة 10 ألاف مقعد اضافي، بتكلفة تقديرية تبلغ 250 مليون يورو.





9- استصاف الملعب المباراة الإفتتاحية لبطولة كأس العالم 1982، بالإضافة لحفلي افتتاح وختام دورة ألعاب أولمبية أقيمت بمدينة برشلونة عام 1992.



