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رياضة

أخبار الرياضة ليلا.. شكاوى رسمية من مجلس الخطيب ضد مرتضى منصور والغندور..العرب يتخلون عن محمد صلاح في The Best

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:01 ص
محمود الخطيب و محمد
محمود الخطيب و محمد صلاح
ريهام بكير
نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :

قدم مجلس الأهلي مذكرات عديدة ضد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك لإتحاد الكرة وضد خالد الغندور للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.

كشفت مصادر خاصة السبب الرئيسي وراء إستبعاد صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من التشكيلة الرئيسية للمارد الاحمر في الفترة الأخيرة.

تعرض مروان محسن ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لإصابة قوية في كرة مشتركة خلال مباراة سموحة ، أول لقاء بالدوري للفريق ، خرج على اثرها من الملعب ، وانتقل الى المستشفى.

احتل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، المركز الرابع في ترتيب أفضل لاعب في العالم عام 2019، وذلك بعد نهاية حفل الأفضل فى العالم الذي أقيم على مسرح "لا سكالا" التاريخي بمدينة "ميلانو" الإيطالية.

وأخير في رسالة للإنسانية ، وقيمة وروعة الرياضة عند الجماهير ، فازت سيلفيا جريكو والدة الطفل البرازيلي الكفيف بجائزة أفضل مشجعة لعام 2019 ، وهي أم برازيلية اعتادت على حضور المباريات مع ابنها الكفيف لتصف له أحداثها.

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