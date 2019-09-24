الزمالك يستعد لبطل السنغال بدون راحة

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو استئناف التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء دون راحة، بعد مواجهة الاتحاد السكندري في اول مباريات الفريق بالدوري.



جاء قرار الجهاز الفني استعدادا لمواجهة فريق جينيراسون فوت السنغالي المقررة إقامتها يوم 28 سبتمبر الحالي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، املا في الفوز بالمباراة بعد هزيمة الفريق في الذهاب بنتيجة 2-1.



وحقق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف سجله مصطفى محمد في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، التي جمعتهما في الجولة الأولى للدوري الممتاز، ليحصد الفريق اول ثلاث نقاط في مشوار الدوري.