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منوعات

والدها انتحر.. نجاة طفلة سقطت أسفل عجلات المترو في أمريكا بأعجوبة.. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:51 ص
صدى البلد
كريم جمال
لم تكن تتخيل تلك الطفلة البالغة من العمر 5 سنوات فقط أن والدها قد يكون سبب مقتلها فى يوم من الأيام، بعدما قرر الأخير الانتحار أسفل عجلات القطار بينما كان ممسكًا بيد صغيرته.

تعود التفاصيل عندما نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مقطع فيديو صادم، يظهر لحظة إنقاذ الطفلة من أسفل عجلات القطار، بعدما سقطت بالخطأ وقت إنتحار والدها البالغ من العمر 45 عاما أسفل القطار.

ولسوء حظها انزلقت تحت عجلات القطار بمحطة Kingsbridge فى مدينة نيويورك الأمريكية وقت مصرع والدها، إلا أن السائق انتبه للأمر وضغط على المكابح وأوقف القطار.

وعثرت السلطات على أشلاء الأب الذى لم يكشف عن هويته، بينما تم سحب الطفلة ونقلها للمستشفى لتهدئتها بسبب الصدمة العصبية الكبيرة التى تعرضت لها.

والدها انتحر.. نجاة طفلة سقطت أسفل عجلات المترو في أمريكا بأعجوبة.. فيديو
والدها انتحر.. نجاة طفلة سقطت أسفل عجلات المترو في أمريكا بأعجوبة.. فيديو
والدها انتحر.. نجاة طفلة سقطت أسفل عجلات المترو في أمريكا بأعجوبة.. فيديو
والدها انتحر.. نجاة طفلة سقطت أسفل عجلات المترو في أمريكا بأعجوبة.. فيديو
والدها انتحر.. نجاة طفلة سقطت أسفل عجلات المترو في أمريكا بأعجوبة.. فيديو
والدها انتحر.. نجاة طفلة سقطت أسفل عجلات المترو في أمريكا بأعجوبة.. فيديو
والدها انتحر.. نجاة طفلة سقطت أسفل عجلات المترو في أمريكا بأعجوبة.. فيديو
والدها انتحر.. نجاة طفلة سقطت أسفل عجلات المترو في أمريكا بأعجوبة.. فيديو
والدها انتحر.. نجاة طفلة سقطت أسفل عجلات المترو في أمريكا بأعجوبة.. فيديو

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