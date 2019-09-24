Google Play تقلد آبل لإطلاق ألعاب بـ 5 دولارات شهريا

يبدو أن المنافسة بين آبل و أندرويد لن تتوقف خاصةً مع إطلاق متجر جوجل بلاى ألعاب من نوعية Arcade مقابل 5 دولارات أمريكية، وهى نفس الخطوة التى سبقتها إليها آبل عند إطلاق آيفون 11.



وتأتى الخدمة الجديدة تحت اسم Google Play Pass، حيث يمكنك الاستمتاع بأكثر من 350 لعبة بدون أى إعلانات، مقابل دفع اشتراك شهرى بقيمة 5 دولارات.



ووعدت جوجل بإضافة ألعاب جديدة بإستمرار شهريًا، وأنها لن تكتفى بهذا العدد المتاح الآن فقط، وذلك من أجل توفير تجربة لعب لا مثيل لها لكستخدميها، تتفوق على المقدمة من آبل بحسب وصفها.



ومن أجل تجربة الألعاب قبل الإشتراك، لديك مدة 10 أيام مجانية لللإستمتاع بها وإتخاذ القرار بالإشتراك أم لا.



