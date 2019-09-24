برسالة من أم شهيد.. مدون إماراتي: متحدون ضد أعدائك يا مصر

نشر الكاتب الإماراتي إبراهيم بهزاد، فيديو لوالدة أحد الشهداء، وهي تتحدث عن ابنها وتضحياته للوطن وتبكي بشدة.
وغرد إبراهيم بهزاد عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا " #متحدون_ضد_اعدائك_يا_مصر، رسالة أم الشهيد الى الشعب المصري .. ، فليستمع من يحرض ضد أمن #مصر لكلمات الصدق من قلب أم مصرية قدمت فلذة كبدها فداءً لمصر ، فليستمع لها من ينادي بخراب الوطن بإسم ( الثورة ) فليستمع لها من يدعو الى الفوضى بإسم الإصلاح ..
#حفظ_الله_مصر #تحيا_مصر ".
ولقيت تغريدة ردود فعل واسعة من متابعيه، حيث جاءت تعليقاتهم بين" اللهم احفظ مصر العروبة"و" تسلم يا فندم ويسلم كل شعب الإمارات المحترم "و" اللهم احفظ مصر واهلها".
وغرد إبراهيم بهزاد عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا " #متحدون_ضد_اعدائك_يا_مصر، رسالة أم الشهيد الى الشعب المصري .. ، فليستمع من يحرض ضد أمن #مصر لكلمات الصدق من قلب أم مصرية قدمت فلذة كبدها فداءً لمصر ، فليستمع لها من ينادي بخراب الوطن بإسم ( الثورة ) فليستمع لها من يدعو الى الفوضى بإسم الإصلاح ..
#حفظ_الله_مصر #تحيا_مصر ".
ولقيت تغريدة ردود فعل واسعة من متابعيه، حيث جاءت تعليقاتهم بين" اللهم احفظ مصر العروبة"و" تسلم يا فندم ويسلم كل شعب الإمارات المحترم "و" اللهم احفظ مصر واهلها".