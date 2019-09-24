حدث ليلا.. الرئيس يبحث مع رجال أعمال أمريكيين الاستثمار في مصر.. الولايات المتحدة تفرض قيودا صارمة على تحركات الرئيس الإيراني في نيويورك.. شيرين عبد الوهاب تبكى في حفل جدة.. ومحمد صلاح يتصدر تويتر

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