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أخبار البلد

حدث ليلا.. الرئيس يبحث مع رجال أعمال أمريكيين الاستثمار في مصر.. الولايات المتحدة تفرض قيودا صارمة على تحركات الرئيس الإيراني في نيويورك.. شيرين عبد الوهاب تبكى في حفل جدة.. ومحمد صلاح يتصدر تويتر

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:42 ص
كريم عاطف
نشر موقع "صدى البلد"، عدة أخبار مهمة خلال الساعات الماضية، وننشر في هذا التقرير أبرز هذه الأخبار .

الرئيس يبحث مع رجال أعمال أمريكيين الاستثمار في مصر والتوسع بالمشروعات القائمة.. صور
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بنيويورك، في عشاء العمل الذي نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، الذي يضم في عضويته عددًا من مديري كبرى الشركات الأمريكية، وصناديق الاستثمار، وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية في الولايات المتحدة.

نتوقع الفبركة والتزييف.. لبنى عسل: محمد أبو العينين نفى تظاهر عدد من عمال كليوباترا
قالت الإعلامية لبنى عسل، تعليقا على ما روجته وسائل إعلام وصفحات إلكترونية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، حول تظاهر عدد من عمال شركة كليوباترا، إن الجماعة الإرهابية تفبرك الأحداث وتنشر الشائعات.

عليكم واجب دينى.. تسريب صوتى للإخوانى الهارب هانى صبرى يحرض فيه ضد الدولة.. فيديو
عرض الإعلامى عمرو أديب، رسالة صوتية للإخوانى الهارب هانى صبرى يدعو جماعة الإخوان للنزول للشارع وتصوير فيديوهات مع المصريين وتحريضهم ضد الدولة.

بألفاظ خارجة.. رسالة شديدة اللهجة من أحمد فلوكس للهارب محمد علي.. فيديو
هاجم الفنان أحمد فلوكس المقاول الهارب محمد علي فى مقطع فيديو جديد نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بألفاظ خارجة واصفا ما يفعله الهارب نوعا من الجبن ويحرض على خراب البلاد.

بعد هجوم أرامكو.. التعاون الخليجي يدعو لمجابهة تهديدات الأمن الإقليمي
دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني، المجتمع الدولي، لأن يكون قويًا وموحدًا، وقبل كل شيء واقعيًا، في تقييم ومعالجة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الإقليمي.

تعرف على سر بكاء شيرين عبدالوهاب في حفل جدة
أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب، مساء أمس الأثنين حفل غنائي في جدة ضمن فعاليات الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، وشهد هذا الحفل حضور جماهيري كبير جدًا خاصة وإنه جاء بعد فترة غياب لشيرين عن إحياء الحفلات الغنائية.

بسام راضي من نيويورك: الرئيس حريص على لقاء قادة العالم.. ومصر لها باع كبير في مواجهة الفكر المتطرف
قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على حضور هذا المحفل ومصر لها باع كبير فى مواجهة الفكر المتطرف، لافتا إلى أن لقاء قادة و رؤساء وملوك العالم بشكل ثنائي ومتكرر في كافة المحافل الدولية الكبري يعكس بوضوح الاحترام والتقدير الكبير الذي تتمتع به مصر قيادة وشعبا علي المستوي الدولي .

ترامب: سأناقش الملف الإيراني خلال خطابي في الأمم المتحدة
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيتطرق إلى الملف الإيراني، خلال خطابه المرتقب في هيئة الأمم المتحدة، في إطار دورتها الـ 74.

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد احتلاله المركز الرابع ضمن أفضل لاعبي العالم
دشن عدد من رواد موقع التواصل تويتر هشتاج #صلاح بعد احتلاله المركز الرابع في التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم بعد ليونيل ميسي وفان دايك وكريستيانو رونالدو.

ترامب يعرض الوساطة بين الهند وباكستان بشأن كشمير
عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، التوسط بين بلاده والهند، بشأن إقليم كشمير.

أمريكا تفرض قيودا صارمة على تحركات الرئيس الإيراني في نيويورك
وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الولايات المتحدة، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث فرضت الإدارة الأميركية قيودا على تحرّكاته.

وزير التموين يقرر وقف منح تراخيص مخابز بلدية جديدة.. إلا في هذه الأماكن
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا جديدا بشأن تراخيص المخابز البلدية الجديدة، مطالبا مديريات التموين والتجارة الداخلية في جميع أنحاء الجمهورية بوقف منح تراخيص مخابز بلدية جديدة إلا في المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق المحرومة بدءا من أول أغسطس.

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